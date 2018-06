Exception d’inconstitutionnalité et Académie de la langue amazighe : Les projets de loi devant l’APN

L’APN abritera, le 20 juin, une séance plénière qui sera consacrée à la présentation et débat du projet de loi organique relative à l'Académie algérienne de la langue amazighe. Le lendemain, ce sera au tour du projet de loi sur l’exception d'inconstitutionnalité.

Le texte qui a été récemment présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique devant la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l’APN est fort de 31 articles et vise à «définir les missions de l'Académie algérienne de la langue amazighe, créée en vertu de l'article 4 de la Constitution, et à fixer les modalités de son organisation et de son fonctionnement», comme souligné par M. Tahar Hadjar. En effet, le ministre qui s’exprimait lors d’une récente réunion présidée par M. Safi Al Arbi, président de la Commission, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda, s’est longuement exprimé à ce sujet expliquant que «l'Académie aura pour mission de recueillir le corpus national de la langue amazighe dans toutes ses variétés linguistiques, d'établir une normalisation de la langue amazighe à tous les niveaux de description et d'analyse linguistiques, d'établir des listes néologiques et des lexiques spécialisés en privilégiant la convergence». Placée auprès du Président de la République, l'Académie est appelée émettre un avis sur toute question liée à son champ de compétence et aura également pour mission d'entreprendre des travaux de recherche et de participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence.

Cette instance devrait aussi contribuer à «la préservation du patrimoine immatériel amazigh par sa numérisation et à l'encouragement de toute recherche et traduction en langue amazighe en vue d'enrichir le patrimoine de la mémoire nationale». Il faut savoir dans ce même contexte que les questions relatives à la linguistique, à l'écriture et à la normalisation relèvent des prérogatives de l'Académie qui les examinera dans leur cadre scientifique avec le concours de spécialistes et d'experts locaux et étrangers, comme souligné du reste par M. Tahar Hadjar.



Renforcement des droits fondamentaux



A l’issue de la présentation, en plénière, du projet de loi organique relatif à l'Académie algérienne de la langue amazighe, le siège de l’APN abritera, le lendemain, soit, jeudi prochain, une autre séance qui sera consacrée au débat du projet de loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité ; un texte qui «découle des nouvelles dispositions de la révision constitutionnelle de mars 2016 en matière de renforcement des droits fondamentaux et des libertés individuelles» et qui vise «la consolidation du processus de démocratisation de la vie publique», souligne le document y afférent. L’exposé des motifs du projet de texte relève dans ce cadre que l'article 188 de la Constitution stipule que «le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution», soulignant à ce propos que «les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'alinéa ci-dessus sont fixées par une loi organique».

En d’autres termes, le dispositif prévu par l'article 188 de la Constitution «tend à permettre au justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative lors d'une instance en cours devant une juridiction, lorsqu'il estime que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette contestation est un moyen permettant au juge, à travers une procédure particulière, de saisir le Conseil constitutionnel, de la conformité à la Constitution d'une disposition législative». Le projet de loi, qui comprend 28 articles, définit et fixe les principes généraux de l'exception d'inconstitutionnalité qui prévoient que «tout justiciable peut soulever l'exception devant les juridictions ordinaires et les juridictions administratives, y compris pour la première fois en appel ou en cassation. Par contre le juge ne peut la soulever d'office». «Si le moyen est soulevé devant le juge d'instruction, il est examiné par la chambre d'accusation».

L'exception ne peut être, cependant, soulevée devant le tribunal criminel de première instance, mais, qu'elle peut l'être à l'occasion d'un appel, pour être examinée avant l'ouverture des débats. «Ceci est justifié par la composition particulière du tribunal criminel et par respect au principe de la continuité des débats propre à cette juridiction», est-il précisé dans l'exposé des motifs.

Les conditions d'exercice de l'exception d'inconstitutionnalité sont clairement citées dans ce texte qui détaille également les dispositions applicables devant la Cour suprême et le Conseil d'Etat. Il est précisé à cet égard que «si le moyen soulevé par un justiciable satisfait aux conditions prévues, la juridiction le transmet dans les 10 jours à la Cour suprême ou au Conseil d'Etat qui procède à un examen plus approfondi du moyen et des conditions de sa recevabilité, avant de statuer sur son renvoi devant le Conseil constitutionnel». «La Cour suprême ou le Conseil d'Etat ont deux mois pour statuer. A défaut, l'exception est transmise d'office au Conseil constitutionnel», énonce le texte qui notera que ce sont «les mêmes règles prévues devant le juge du fond en matière de sursis à statuer» qui seront appliquées devant la Cour suprême et le Conseil d'Etat.

S’agissant des dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel, le texte souligne qu’après renvoi par la Cour suprême ou le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel, saisi d'une exception d'inconstitutionnalité en informe le Président de la République, les présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale, ainsi que le Premier ministre».

Soraya Guemmouri