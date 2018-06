En prévision de la prochaine rentrée au Sud : de Nouveaux établissements et d’autres restaurés

Plusieurs établissements scolaires d’enseignement primaire à travers la wilaya d’Ouargla font l’objet de travaux de restauration et de réhabilitation pour une enveloppe globale de plus de 2,3 milliards DA, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Inscrites dans le cadre de différents budgets de l’exercice écoulé, ces opérations, soit 727 projetées dont 641 en ont été finalisées, portent sur diverses opérations, dont l’aménagement des cours d’écoles, le ravalement des murs et le colmatage des fissurations, a-t-on précisé.

Une enveloppe de 783 millions de DA a été également dégagée au titre du fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales de 2017 pour la réalisation et l’équipement de nouvelles cantines scolaires et l’équipement d’anciennes, ainsi que la rénovation d’équipements d’écoles primaires. Le secteur de l’Education de la wilaya d’Ouargla s’est vu accorder sur budget de wilaya de 2017 une enveloppe de 55 millions DA pour l’équipement de neuf groupements scolaires nouvellement réalisés dans différentes régions de la wilaya. Les structures du secteur devront connaître, au titre de la nouvelle saison scolaire 2018/2019, un accroissement de ses structures pour les porter à 327 écoles primaires, 114 collèges et 50 lycées, selon les données fournies par la direction du secteur.

Le secteur de l’Education sera renforcé dans la wilaya de Nâama, à la prochaine rentrée scolaire 2018-2019, par la réception et l’ouverture de sept établissements scolaires, a-t-on appris du directeur de l’Education. Il s’agit de deux écoles primaires à Mecheria et à El Bayoudh ainsi que deux CEM à Mecheria et Ain Sefra, outre trois lycées, deux à Mécheria et un Kasdir, localité frontalière, a souligné M. Oubelaid Abdelkader. D’autres établissements scolaires sont en cours de réalisation au niveau des communes du sud de la wilaya. Ces chantiers enregistrent des taux d’avancement différents dont ceux d’un lycée à Ain Sefra, deux CEM à Ain Sefra et Moghrar. Par ailleurs, dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire, la direction de l’Education a organisé, avec la contribution de certaines associations locales et des conseillers d’orientation scolaire, des caravanes de sensibilisation des éleveurs de bétail et des nomades pour inscrire leurs enfants, surtout les filles, dans des internats des écoles primaires de la wilaya.

La wilaya de Nâama compte actuellement 700 élèves dont 81 filles seulement inscrits au niveau de cinq internats du cycle primaire. «C’est un taux très faible de bénéficiaires du régime d’internat par rapport à la capacité d’accueil de ces structures estimés à 1.200 lits», a souligné le directeur de l’Education. Plus de cent élèves issus de régions pastorales et éloignées sont inscrits dans les classes de 1re année primaire, âgés entre 8 et 14 ans. Cet écart d’âge s’explique par le retard des familles de zones éloignées à inscrire leurs enfants pour rejoindre les bancs d’école.

La direction locale de l’éduction a pris toutes les dispositions requises, en collaboration avec les APC, pour éviter toute perturbation à la prochaine rentrée, surtout en ce qui concerne la prise en charge de la restauration. Des repas chauds sont servis au niveau de 105 cantines scolaires de la wilaya. Les établissements scolaires devront accueillir à la prochaine rentrée quelque 60.000 élèves encadrés par 5.000 enseignants, rappelle-t-on.



Des postes d'emploi ouverts



Au total 97 postes d'emploi ont été ouverts dans le secteur de l'Education de la wilaya de Laghouat en prévision de la prochaine saison scolaire 2018/2019, a-t-on appris auprès des services de la direction de l'Education (DE). Il s'agit de l'ouverture, sur épreuves prévus mardi, de 35 postes de professeurs de la langue française à l'école primaire, la langue arabe (12), et de langue amazighe (3), selon la même source.

Ces épreuves concernent également 18 postes de laborantins-adjoints, 16 postes d'adjoints d'éducation, sept postes pour les sous-intendants, un poste pour conseiller d'orientation scolaire et professionnelle et d'autres postes professionnels, a-t-on détaillé.