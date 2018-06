Brevet d’enseignement moyen : Les résultats connus aujourd’hui

Les résultats de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) session 2018, qui a concerné près de 600.000 candidats, seront proclamés aujourd’hui.

Dans les détails, ils sont exactement 595.865 candidats à avoir passé les différentes épreuves du BEM 2018, dont les résultats seront publiés aujourd’hui, sur le site http://bem.onec.dz/ et affichés à travers l’ensemble des collèges pour les candidats scolarisés. Pour les candidats libres, les résultats seront disponibles au niveau des directions de l’Education territorialement concernées.

Pour être lauréat de ce diplôme qui ouvre droit aux bancs du lycée, il suffit d’obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Néanmoins, une chance de rachat est octroyée à ceux qui ont bien travaillé durant l’année, mais qui, pour une raison au une autre, ont échoué aux épreuves. Dans ce cas, la moyenne des trois trimestres sera prise en compte avec celle obtenue à l’examen national du BEM.

Il convient de noter que les épreuves du BEM se sont déroulées dans des bonnes conditions d’organisation et de sécurité. En effet, pour garantir la crédibilité de cet important examen marquant le passage au cycle secondaire, le ministère de l’Education nationale, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux, se sont attelés à coordonner les efforts, à même de réunir toutes les mesures susceptibles d’assurer le bon déroulement de ces épreuves.

Selon la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, «aucun incident, aussi minime soit-i, n’a été signalé ou cours des trois jours du déroulement des épreuves de l’édition 2018. Une édition qui a vu la mobilisation de 2.324 centres d'examen à travers le territoire national. Ces épreuves sont encadrées par 161.408 enseignants et inspecteurs.»

Mme Benghebrit, qui s’est exprimée lors du coup d’envoi des épreuves du BEM, a affirmé que «d’énormes efforts ont été consentis pour faire barrière à tous les cas de fraude durant les examens», faisant part de la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés pour mettre fin à ces pratiques et contrecarrer toute tentative de «porter atteinte» à l'image des examens nationaux.

Force est de reconnaître que l’Education nationale est l’une des institutions les plus nobles de la République. Une institution qui forme les élites d’aujourd’hui et les générations de demain. D’ailleurs, en la matière, le secteur a fait des émules parmi les résidents des centres pénitentiaires. En effet, ils sont 4.600 détenus à travers 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale, et qui ont passé leur examen du Brevet d’enseignement moyen.

Pour rappel, le taux de réussite à l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), au titre de l'année scolaire 2016-2017 a été estimé à 56,33%.



Baccalauréat : Le jour J approche



Le jour «J» approche, seulement deux jours nous séparent de l’examen Baccalauréats session juin 2018, le précieux sésame qui ouvre pour ses candidats, les portes de l’université.

Après les examens de fin de cycle primaire et du BEM, c’est autour du BAC que les efforts vont se concentrer. Pour cette année, plusieurs mesures ont été prises pour sécuriser et assurer le bon déroulement de cet examen décisif marquant la fin des études secondaires. Ils sont 709.448 candidats à concourir à partir du mercredi 20 au lundi 25 juin, aux différentes épreuves du Baccalauréat 2018. Pour assurer le bon déroulement de cette édition, rien n'a été laissé au hasard. Plusieurs structures ont été sollicitées, a fait savoir la ministre de l'Education nationale, soulignant que plusieurs départements ministériels avaient travaillé d'arrache pied pour assurer la réussite des examens et leur sécurisation.

Parmi les mesures qui ont été prises figure, notamment la coupure d’Internet avant chaque épreuve. La ministre de la Poste, des Télécommunications, Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a annoncé récemment que «l’Internet sera coupé pendant une heure, au début de chaque épreuve du baccalauréat, pour éviter toute tentative d’entacher cet important examen national «.

Il est, également prévu, l ’interdiction au niveau des centres d’examen des téléphones portables et autres tablettes, des outils numériques et objets connectés, afin d’éviter les tentatives de fraude. Ces mesures concerneront aussi bien les candidats au Baccalauréat que les enseignants, les surveillants et le personnel administratif.

Pour cette année, le ministère de l’Education a pris la décision d’interdire les visites officielles aux centres d’examens pour l’ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves. Une mesure visant à sécuriser davantage les examens à ne pas déstabiliser ou déconcentrer les candidats lors des épreuves.

Une autre mesure décidée cette année, par la tutelle, figure notamment celle de «donner la possibilité aux candidats arrivant une demi-heure en retard de rejoindre les salles d’examen «.

Pour sécuriser l’examen du Baccalauréat, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un plan spécial portant mobilisation de plus de 18.000 policiers de différents grades. Ce plan prévoit la sécurisation de 2.108 centres d'examen à travers le territoire de compétence de la Sûreté nationale au niveau de toutes les wilayas du pays, de 14 centres de collecte, 70 centres de correction, 2 centres d'impression et de 66 centres de conservation des copies.

Des dispositions ont également été prises par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales qui a élaboré, de son coté, un plan comprenant l’installation de brouilleurs et de caméras de surveillance au niveau des centres d’impression et de conservation des sujets du baccalauréat et l’interdiction d’entrée des véhicules dans les centres d’examens. Il faut dire que toutes les mesures de sécurité et d’organisation ont été prises, à même, de permettre aux candidas au BAC 2018, de passer leur examen dans les meilleures conditions.

Kamélia Hadjib