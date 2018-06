Formation et enseignement professionnels : De nouvelles branches et spécialités

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels vient de lever le voile sur la nouvelle nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle, édition 2018. Cette nouvelle nomenclature contient de nombreux changements au niveau des spécialités, et même pour ce qui concerne le niveau requis pour l’accès à une spécialité ou à une autre.

La nouvelle configuration de la formation dans ce secteur est «le fruit des travaux engagés par le secteur durant l’année 2016 - 2017, notamment l’évaluation de la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle, édition 2012, ainsi que des additifs 2014 et 2015», a affirmé à El Moudjahid, M. Sofiane Tissera, CES Chargé de la communication au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels (MFEP).

La nouvelle nomenclature intervient, selon lui, «suite à l’exploitation des besoins en main-d’œuvre qualifiée exprimés par les différents départements ministériels, tels que les secteurs de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, des travaux publics et des transports, de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, des ressources en eau, de l’environnement et des énergies renouvelables, de l’industrie et des mines, de la culture, etc.». Ceci d’autant que ces offres de formation entrent dans le cadre des conventions de partenariat conclues en application de l’accord-cadre signé le 15 septembre 2014, avec 14 départements ministériels et 7 organisations patronales. Elle est également l’aboutissement de l’étude sur l’analyse du marché de l’emploi réalisée par l’ANEM en 2016 et 2017. Le chargé de communication du ministère indique que la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle constitue l’instrument de veille et d’observation des métiers, établie en fonction de l’évolution des secteurs d’activités. «Elle définit l’ensemble des caractéristiques des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle enseignées et des spécialités à programmer à court, moyen et long termes».

De même, la nouvelle édition de la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités compte désormais 23 branches professionnelles, soit une nouvelle branche a été ajoutée. Il s’agit de l’introduction d’une nouvelle branche intitulée «Art - Culture et Patrimoine» qui regroupe les spécialités liées au domaine de la restauration et de la conservation du patrimoine bâti.

Il est question également de la restructuration de 4 branches professionnelles, de l’édition 2012. En effet, les branches professionnelles ayant fait l’objet d’une restructuration sont : «Chimie industrielle et de transformation», remplacée par la branche professionnelle «Chimie industrielle et Plasturgie», avec l’introduction de spécialités liées au domaine de la plasturgie, «Hôtellerie-Tourisme», réintitulée «Hôtellerie -Restauration -Tourisme», «Informatique - Numérique - Télécoms», regroupant les spécialités de la branche informatique et les spécialités des télécommunications qui figuraient dans la branche «Electricité-Electronique-Energétique», et la branche «Habillement Textiles», réintitulée «Textiles - Habillement- Confection». L’autre nouveauté de l’édition 2018, c’est qu’elle renferme 478 spécialités, avec l’introduction de 51 spécialités nouvelles et 3 spécialités réintroduites. Elle est présentée sous forme de 3 répertoires.

Cette nouvelle nomenclature a connu quelques changements. Douze spécialités, réparties sur six branches professionnelles, ont été supprimées, elles représentent, pour chaque spécialité, une seule compétence liée à un métier. Ces compétences sont intégrées dans les spécialités.

Aussi, 30 spécialités réparties sur 12 branches professionnelles ont subi des changements dans les intitulés. Il faut noter également que certaines spécialités ont subi un changement dans le niveau scolaire d’accès à la formation. Le niveau scolaire d’accès à la formation dans les spécialités de l’Agriculture (CAP Cultures médicinales, aromatiques et condimentaire) et Hôtellerie - Restauration -Tourisme est fixé à la 4e année moyenne. Cette révision a été introduite pour remédier au problème d’insertion professionnelle auquel sont confrontés les jeunes recalés du système éducatif, ayant un niveau scolaire inférieur à la 4e année moyenne.

Mohamed Mendaci