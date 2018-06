Dans la lucarne : cinquième essai infructueux

Ce 13 juin 2018 restera gravé à jamais dans la mémoire des Marocains, des Maghrébins et des Arabes, d’une manière générale. En effet, le Maroc, qui en est à sa cinquième tentative pour organiser un Mondial, n’arrive toujours pas à convaincre. Sa témérité ne l’a pas pour autant découragé, puisqu’il revient, à chaque fois, à la charge, pour proposer un dossier de candidature de plus en plus bien ficelé comme l’ont dit. Car, la région du Maghreb, par le biais du Maroc, veut son Mondial comme il est le cas partout ailleurs. De plus, il y a des pays qui l’ont organisé à plusieurs reprises, ne serait-ce le Mexique qui s’est «joint», cette fois-ci, aux deux grands de l’Amérique du Nord, les USA et le Canada pour accroître encore plus ses chances. Toutefois, entre le désir et les connexions internationales, la géopolitique et surtout les intérêts entre pays, la raison reste insoupçonnée. Tout cela peut jouer soit en votre faveur ou en votre défaveur. Tout est fonction de votre diplomatie, ingéniosité et votre capacité à convaincre. Malgré cela, il faudra tenir compte de l’uni-polarité qui domine le monde actuellement. C’est vrai que les Qataris, du temps de Blatter et Platini, avaient réussi à obtenir leur Mondial en dépit de la petite superficie de ce pays. Néanmoins, la matière «grise», les moyens de persuasion ont fini par donner leurs fruits. Le Maroc qui avait tenté ses chances à cinq reprises pensait sincèrement que cette fois-ci, c’est vraiment la bonne, surtout dans le cadre de la rotation au niveau du principe d’organisation de la coupe du monde. C’est vrai que l’Afrique du Sud est le seul pays africain dans l’histoire de cette compétition à avoir été l’hôte de la fine fleur mondiale en 2010, mais cela ne peut éliminer un autre pays africain de montrer ses ambitions pour l’organiser qui reste un rêve pour la région du Maghreb. Les Marocains n’ont pas voulu baisser les bras en dépit de leurs échecs répétitifs dans leur quête d’organiser le Mondial-2026. Ils étaient quasi sûrs d’avoir le dernier mot, surtout qu’ils avaient été rassurés par l’ensemble ou presque des pays africains qui avaient affiché ouvertement leurs soutien et solidarité. Là, cependant, devant l’urne, on ne peut savoir qui est avec toi et qui est contre. Toujours est-il, l’ensemble des pays maghrébins ont été derrière le Maroc, puisque là, et après avoir annoncé les résultats finaux, on a su qui a voté pour l’un ou l’autre des deux dossiers. Tous les pays maghrébins ont voté contre le dossier nord-américain. Cela prouve incontestablement que le message que ces pays ont voulu transmettre au monde sportif et à tous qu’ils sont et resteront solidaires, unis en dépit des tentatives de déstabilisation des uns et des autres. Le moins que l’on puisse dire et qu’il n’y a pas eu de cassure ou «fissure» entre Maghrébins. Ils ont tenu bon et c’est, en soi, un bon signe. Il est évident que la différence après le verdict donnant 134 voix pour le dossier des trois pays américains (USA, Canada, et Mexique) contre 65 voix pour le Maroc, est nette. Ce qui est sûr que dans la famille du football mondial, on commence à croire que dans ce pays on ne s’en cache pas de vouloir organiser le Mondial de football. Ce qui, par contre, a jeté comme un sentiment d’incompréhension pour ne pas dire autre chose, c’est le fait que les pays du Golfe, comme l’Arabie saoudite, le Bahrein, les Émirats arabes unis, le Koweit, l’Irak, la Jordanie et le Liban, ont voté contre le dossier marocain. C’est la consternation dans un monde arabe qui est en train de se «fissurer» face à la pression des grandes puissances, et notamment l’influence manifeste des Américains. Trump, le président des USA, n’a pas manqué de menacer les pays qui ne se rangent pas du côté du dossier nord-américain. Les choses s’éclaircissent manifestement et les intérêts étroits ont pris le pas sur les liens de la langue, de l’histoire, de la culture et des us et coutumes de toute une nation. On est vraiment face à de grands changements que cette compétition pour l’organisation du Mondial-2016 (il aura lieu avec 48 équipes) vient de révéler au grand jour. Il a surtout montré les vraies relations et surtout accointances entre les uns et les autres. Ce sont, entre autres, les conséquences de la mondialisation !

Hamid Gharbi