JAJ-2018 / Handball : Les Algériens fixés sur leurs adversaires

Les sélections algériennes de handball (garçons et filles), engagées aux 3es jeux Africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus du 18 au 28 juillet à Alger, sont désormais fixées sur leurs adversaires au premier tour de la compétition. À l'issue du tirage au sort effectué jeudi au siège de la Confédération africaine de handball (CAHB) à Abidjan (Côte d'Ivoire), les handballeurs algériens ont été versés dans la poule B en compagnie de l'Égypte, du Congo et du Kenya, alors que la poule A est composée de l'Angola, du Maroc, du Nigeria et de l'Uganda. De son côté, la sélection féminine fera partie de la Poule B aux côtés du Cameroun, du Kenya et du Cap-Vert. La poule A est composée du Congo, de l'Égypte, du Burkina Faso et de l'Uganda. Les jeux Africains de la jeunesse d’Alger, les 3es du genre, devront rassembler quelque 3.000 athlètes de 54 pays. Cette compétition concerne les athlètes âgés entre 15 et 18 ans. La première édition des JAJ a été organisée à Rabat au Maroc, alors que la capitale botswanaise, Gaborone, a abrité la 2e édition.