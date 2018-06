Jeux méditerranéens de tarragone, Kerboua Mabrouk, Président de la fédération Algérienne de Cyclisme : « défendre notre médaille de Bronze »

El Moudjahid : Le cyclisme algérien sera présent à Tarragone. Dans quelles spécialités seront inscrits les coureurs algériens, à l'occasion de ces jeux Méditerranéens ?

M. Kerboua Mabrouk : Nous allons prendre part à ces joutes dans deux spécialités, à savoir la course en ligne sur piste et le contre-la-montre en individuel. Pour la course en ligne, nous avons inscrit dix athlètes. Seulement huit ont été retenus pour la compétition. L'équipe sera conduite par son capitaine Reguigui, qui est un cycliste chevronné. Pour le contre-la-montre individuel, nous aurons deux coureurs. Il s'agit de Mansouri Hamza et de Hamza Islam.



Comment s'est effectuée la préparation pour ces jeux ?

Pour ne rien vous cacher, la fédération n'a rien organisé durant le mois de Ramadhan. Ça ne sert à rien de regrouper les athlètes, sachant qu'ils jeûnent. En termes de récupération, ce n'est pas possible de se préparer durant ce mois. Cela dit, malgré le retard engendré par les problèmes que le mouvement sportif national a vécus l'année dernière, la FAC a tout de même pu mettre sur place un programme de préparation sérieux en prévision de ces jeux Méditerranéens. D'ailleurs, la sélection nationale se trouve depuis jeudi en Espagne pour un stage précompétitif. Nos athlètes vont prendre part à quatre compétitions internationales sur place, avant de rejoindre la ville de Tarragone.



Quels sont vos objectifs pour ces joutes ?

Il faut savoir que l'Algérie a remporté la médaille de bronze, lors des derniers JM à Mersine (Turquie), grâce à Hannachi. À Tarragone, l'équipe prendra le départ de la course en ligne sur piste, pour défendre sa médaille de bronze au minimum. Nous disposons d'une bonne équipe autour du leader Reguigui. Je pense qu'avec le talent de ces athlètes et les efforts de son équipe qui sera entre autres composée des jeunes Hamza, Mansouri ou encore Benchbli, le podium est possible.



Et pour le contre-la-montre ?

Pour cette spécialité, je ne vous cache pas que la mission des nos deux athlètes sera très compliquée. Pour le contre-la- montre, le talent et les capacités individuelles ne suffisent pas. C'est aussi une question de matériel. Nos athlètes vont prendre part à cette compétition avec du matériel qui date de 1989. Ils vont courir contre des adversaires qui disposent de vélos récents. La quasi-majorité de leurs adversaires vont courir avec des vélo à articulaires. Ce genre de roues fait gagner à l'athlète environ une minute tous les 10 kilomètres, en moyenne. C'est un sérieux handicap pour nos capés, qui devront compter sur leur seul volonté. La FAC n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de matériel. Pour vous donner une idée, une roue articulaire bas de gamme coûte entre 30 et 50 millions de centimes.



Quelles sont les prochaines échéances après les JM ?

Nous allons aussi prendre part aux jeux Africains de la jeunesse, en Juillet à Alger. Par la suite, nous allons organiser, du 3 au 11 septembre prochain à Mostaganem, les Championnats arabes des nations. Aussi, le 25 septembre prochain, nous allons participer aux Championnats du monde qui se dérouleront en Autriche. Actuellement, nous sommes deuxièmes au classement Africatour. Nous avons gagné trois places depuis mon élection à la tête de la FAC, l'année dernière.

Entretien réalisé

par : Rédha M.