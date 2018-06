Espagne, Hierro : « Quand l’adversaire a un tel crack... »

«Il faut être fier de ce qu'ont fait les joueurs dans un match à haute intensité. Nous avons démontré du caractère, de l'implication, de l'orgueil, de la personnalité. Nous avons une équipe mature, qui ne doute pas et sait ce qu'elle veut et comment elle veut jouer. Cela fait plaisir d'avoir de tels joueurs. (Sur la bourde de De Gea) Nous sommes une équipe et nous savons qu'il y a parfois des jours meilleurs que d'autres. C'est humain. Nous ne doutons pas de nos joueurs, nous sommes une famille. (Sur Ronaldo) Quand on a un joueur comme Cristiano en face, ce genre de choses arrivent. Au moment où nous étions le mieux dans le match, avec de longues possessions, nous aurions pu marquer le quatrième but, mais quand l'adversaire a un tel crack, c'est une chance pour lui, sans aucun doute. (...) J'ai une très bonne relation avec (Ronaldo). C'est un garçon extraordinaire, mais je ne l'échangerais contre aucun de mes joueurs. (Sur son premier match comme sélectionneur) Je veux retenir un sentiment de responsabilité, parce que la situation n'était pas facile. Mais quand on a de tels joueurs, un tel groupe de collaborateurs, cela te simplifie la vie. On ne peut que dire merci en voyant des gens avec une telle implication et je me sens privilégé. La réaction de chacun a été fantastique et il faut les en remercier parce que les circonstances n'étaient pas faciles ces trois derniers jours.»