USMH, en attendant l’AGEX : Laïb toujours aux commandes

Comme convenu, l’assemblée générale des actionnaires de l’USMH s’est tenue mercredi dernier. Seulement, sur les 17 actionnaires que compte le conseil d’administration (CA) de la SSPA/USMH, 9 seulement étaient présents au rendez-vous.

Ces derniers ont tous plébiscité Mohamed Laïb, qui présidait jusque-là et ce depuis le mois de janvier dernier, le directoire qui a géré le club jusqu’à la fin de saison, avec à ses côtés Djaffar Bouslimani et Nasreddine Baghdadi. Le reste des actionnaires, c’est-à-dire les 8 restants, n’ont pas répondu à l’appel.

La raison est toute simple, ils font partie de l’autre camp. Celui de Mana et de Bensemra. Ce dernier, pour rappel, élu à la tête de la présidence du club en début de saison passée, n’a pas tenu longtemps à son poste de président de l’USMH. Les résultats catastrophiques obtenus par l’équipe banlieusarde et la mauvaise gestion ont eu raison de lui. Il a été décrié par les supporters et par les anciens dirigeants du camp de Laïb et autres. Il a été évincé illico presto.

Les actionnaires présents à ladite assemblée générale, qui a eu lieu mercredi dernier, ont demandé à Mohamed Laïb de poursuivre sa mission à la tête du club. Seulement, une AGEx est nécessaire pour officialiser son élection puis son installation à la tête du club. De la SSPA/USMH plus précisément. Aussi, Laïb et les actionnaires présents tiennent à remettre de l’ordre à la maison. Ils veulent absolument restructurer le club et mettre à son service une administration forte avec une répartition des tâches et des rôles où chacun aura à assumer une mission bien précise. Aussi, ils espèrent que la prochaine AGEx réunira l’ensemble des actionnaires afin de mettre ensemble malgré les divergences une stratégie bien réfléchie afin de faire revenir l’USMH en Ligue 1-Mobilis, le plus rapidement possible. Laïb et ses alliés tiennent à faire aussi le nettoyage au sein du club. Ainsi, les actionnaires qui n’apportent rien à l’USMH et qu’on ne voit presque jamais, sont priés de quitter les lieux pour laisser place aux personnes qui veulent intégrer le CA du club harrachi et sont capables de lui apporter un plus. La date de la prochaine AGEx n’a pas encore été fixée. Toutefois, Laïb prévoit de l’organiser après l’Aïd. Il sait qu’il doit faire vite pour officialiser son installation à la présidence de l’USMH, et donc à la tête du conseil d’administration, et non pas à la tête d’un directoire, comme c’est le cas jusque-là. Il veut avoir les coudées franches pour mettre en pratique son plan d’action en faveur de l’USMH. Il doit sans tarder recruter un nouvel entraîneur, procéder à l’opération recrutement et convaincre les joueurs qu’il veut garder pour la saison prochaine de rester à El-Harrach. Sa mission ne s’annonce pas de tout repos, sachant que la crise financière qui secoue le club n’a pas encore connu son épilogue, et qu’il aura aussi à régulariser la situation financière des joueurs.

Il sait parfaitement que les supporters n’accepteront pas de vivre la même saison catastrophique que celle qui a précipité l’USMH en Ligue 2.

Mohamed-Amine Azzouz