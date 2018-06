Sahara occidental - ONU : Prochaine visite de l’envoyé personnel du SG

L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour le Sahara occidental, Horst Köhler, est attendu prochainement dans la région pour une nouvelle visite, en vue de relancer les négociations entre le Polisario et le Maroc.

L’annonce en a été faite jeudi par l’ambassadeur sahraoui à Alger, Abdelkader Taleb Omar, en marge de la cérémonie de commémoration de la naissance d’Antonio Maceo et Ernesto Che Guevara, organisée au siège de l’ambassade de Cuba. «Nous attendons la visite que doit effectuer l’Envoyé personnel du SG de l’ONU M, Horst Kohler, pour préparer un nouveau cycle de négociations», a indiqué l’ambassadeur sahraoui. Cette visite interviendra, selon lui, dans le cadre de l’échéance de six mois fixée par le Conseil de sécurité fin avril dernier aux parties, en vue de reprendre des négociations directes, à l’occasion du vote portant renouvèlement du mandat de la MINURSO. Le mandat, renouvelé uniquement pour six mois, au lieu d’un an comme de coutume par le passé, doit expirer le 31 octobre 2018. La réduction de la durée du mandat de la mission onusienne a été décidée par les membres du Conseil de sécurité, pour permettre, selon un diplomate, de «mettre la pression» sur les parties dans le but de «retourner rapidement à la table des négociations sous les auspices de l’envoyé personnel, l’ex-président allemand Horst Kohler». En effet, le texte demande aux parties de rejoindre, «sans préconditions et de bonne foi», la table des négociations, et réaffirme la volonté du Conseil d’«aider les parties à parvenir à une solution politique réaliste, juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental». L’ambassadeur sahraoui, Abdelkader Taleb Omar, a néanmoins tenu à rappeler que «le peuple sahraoui et le Front Polisario ont annoncé à maintes reprises qu’ils sont prêts à appliquer la résolution onusienne 2414», soulignant au passage que «la partie qui entrave le processus de négociations est le Maroc» sur lequel, a-t-il estimé, «des pressions doivent être exercées, pour qu’il mette en œuvre la résolution onusienne».

L’envoyé spécial Horst Kohler, qui ne désespère pas de trouver une solution au conflit, avait fait de la relance des négociations, un objectif prioritaire. Il espère ainsi relancer un cinquième cycle, mais ses efforts butent contre l’intransigeance du Maroc.

Les parties ont désormais moins de six mois pour trouver un terrain d’entente. Les Sahraouis ont cependant indiqué qu’ils n’accepteront rien de moins que leur droit légal à l’autodétermination et à l’indépendance. Les États-Unis avaient clairement fait part de leur souhait de voir ce conflit réglé. «Après vingt-sept ans, le statu quo n’est plus acceptable», avait déclaré leur coordinatrice politique de la mission politique à l’ONU.

Nadia Kerraz