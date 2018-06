Grâce au Système automatique d’identification des empreintes digitales : Plus de 8.000 affaires criminelles résolues depuis 2013

Le nombre d'affaires criminelles résolues grâce au Système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) déployé depuis 2013 a atteint plus de 8.000 affaires, indique un bilan établi par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). La même source relève que cette technique se base sur "le professionnalisme et l'expertise des spécialistes en dactyloscopie" de la Sûreté nationale. "Les experts du service central d'identification d'empreintes digitales ont traité 8.121 affaires liées à l'atteinte aux personnes et aux biens, et ont réussi à identifier les mis en cause grâce au système AFIS se traduisant par 2.417 affaires liées aux faux et usage de faux, 2.098 affaires d'atteintes à l'économie,

1.785 affaires de vol, 1.242 affaires de trafic et commercialisation des stupéfiants, 475 affaires liées aux agressions et 104 affaires d'homicides", précise la DGSN. La Police algérienne, ajoute le communiqué, "ne ménage aucun effort dans la lutte contre la criminalité", mettant en avant le "rôle préventif" dans les différentes actions sur le terrain. La DGSN, qui salue le rôle joué par le citoyen considéré comme "un maillon essentiel dans l'équation sécuritaire à travers la culture du signalement", précise que les salles des opérations de ses services dans les wilayas "demeurent mobilisées, jour et nuit, pour prendre en charge les préoccupations des citoyens à travers les numéros verts 17 et 15-48".