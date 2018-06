Sonatrach renouvelle ses contrats commerciaux avec Gas Natural Fenosa

La compagnie pétrolière nationale Sonatrach a signé, jeudi, des accords portant sur le renouvellement des contrats de vente et d’achat de gaz naturel à destination de l’Espagne avec la compagnie Gas Natural Fenosa , et ce, jusqu'en 2030.

Ces accords permettent à Sonatrach de consolider sa position de principal fournisseur de gaz sur le marché espagnol et de renforcer la relation de coopération avec son partenaire historique Gas Natural Fenosa, a précisé Sonatrach dans un communiqué. Selon le texte du communiqué, le P-dg de Sonatrach M. Abdelmoumen Ould Kaddour, a déclaré à cette occasion, que "ces accords constituent une étape importante dans le positionnement futur de Sonatrach sur le marché international du gaz dans le cadre de sa stratégie SH2030, et confirment la qualité du partenariat de long terme entre les deux sociétés".

Il y a lieu de rappeler que les relations commerciales entre Sonatrach et Gas Natural Fenosa ont débuté à travers des approvisionnements GNL au début des années soixante-dix, puis se sont consolidées avec la réalisation des gazoducs Pedro Duran Farell (GPDF) et Medgaz. Sonatrach est également le quatrième plus gros actionnaire dans la société Gas Natural Fenosa, a précisé la même source.