90e anniversaire de la naissance de Che Guevara : L’hommage de l’ambassade de Cuba

Le 14 juin est un jour spécial pour les Cubains, car c’est le 90e anniversaire de la naissance de Che Guevara. L’occasion pour l’ambassade de Cuba à Alger d’organiser une cérémonie de commémoration.

«Le Che est quelqu’un de vraiment important dans l’histoire de Cuba et aussi pour les révolutionnaires du monde», a déclaré l’ambassadrice de Cuba à Alger, Mme Clara Margarita Polido Escandell. Selon elle, «il est impossible d’écrire l’histoire de Cuba sans mentionner le Che et Macéo, autre révolutionnaire cubain». Mme Clara Margarita Polido Escandell dira savoir «combien les Algériens aiment notre cher Che, et nous les remercions pour cet amour». Elle dira aussi que l’ambassade de Cuba et tous les travailleurs de la représentation diplomatique ont décidé «de faire de ce jour un jour spécial, par la signature d’un serment d’honneur en vue d’œuvrer au renforcement de la relation entre l’Algérie et Cuba qualifiée d’ «importante, fraternelle et historique». La diplomate soulignera, par ailleurs, la convergence des positions entre Cuba et l’Algérie sur les questions internationales. Mme Clara Margarita Polido Escandell a indiqué que les deux pays ont toujours apporté leur soutien aux mouvements de libération nationale et aux causes justes dans le monde. Elle réaffirmera à cette occasion l’appui de Cuba au peuple sahraoui, représenté à cette cérémonie par l’ambassadeur Abdelkader Taleb Omar. Sur le plan bilatéral, elle dira que les deux pays ont «une politique commune d’une relation gagnant-gagnant». Elle rappellera que la première délégation de médecins cubains est arrivée en Algérie en mai 1963. Dans son allocution prononcée à cette occasion en présence de l’ambassadeur du Sahara occidental en Algérie, du directeur du Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme et du personnel de l’ambassade, elle indiquera que l’Algérie est un pays spécial pour les révolutionnaires cubains. «Les moudjahidine, a-t-elle déclaré, ont été une source d’inspiration pour la guérilla à la Sierra Maestra».

Nadia Kerraz