El-Qods : Des entreprises françaises violent le droit international

3 entreprises françaises (dont deux sont à capitaux publics majoritaires) dans le projet du tramway d’El-Qods.

Un rapport publié mercredi par un collectif d’ONG révèle la participation de trois entreprises françaises dans le projet du tramway d’El-Qods, pour le compte d’Israël, dans les territoires palestiniens occupés, ce qui constitue une violation du droit international. Au moment où la France officielle s’est opposée au transfert de l’ambassade américaine à El-Qods, trois entreprises françaises, EGIS et SYSTRA, deux filiales d’établissements publics (SNCF et RATP, Caisse des Dépôts et Consignations) et ALSTOM, participent dans la construction du tramway d’El-Qods, ont indiqué plusieurs organisations (Association France Palestine Solidarité, CFDT, CGT, FIDH, Al Haq, LDH, Solidaires, Plateforme des ONG pour la Palestine), dans un rapport intitulé «Tramway de Jérusalem : des entreprises françaises contribuent à la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé». «Outil de la politique de colonisation et d’annexion israélienne, cette construction emblématique vise à relier El-Qods-Ouest aux colonies israéliennes implantées sur le territoire palestinien d'El-Qods-Est, en violation flagrante du droit international, avec la prolongation d’une ligne existante et la création de deux nouvelles lignes ayant toutes pour terminus des colonies», a expliqué le rapport, rappelant que l’occupation d’El-Qods-Est et son annexion par l’État hébreu «violent le droit international, comme l’ont rappelé de multiples résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment no 478 de 1980 et no 2334 de 2016». Parmi les trois sociétés françaises, deux,qui sont à capitaux publics majoritaires, participent à la mise en œuvre de ce projet. Il s’agit de la société EGIS RAIL, branche du groupe EGIS, filiale à 75% de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de la société SYSTRA, filiale conjointe de la SNCF et de la RATP, qui détiennent chacune 42% de son capital. La 3e société est ALSTOM, déjà acteur majeur de la première phase de construction du tramway, et qui a répondu aux appels d’offres de la seconde. «Cette implication de deux filiales d’entreprises publiques et d’Alstom paraît d’autant plus scandaleuse, que ces entreprises sont soumises à la loi sur le devoir de vigilance et ont pris des engagements pour le respect des droits de l’homme, en signant le Pacte mondial des Nations unies. Ces textes ne sont pas facultatifs, mais les engagent à ne pas se rendre complices de violations flagrantes du droit international», a souligné Maryse Artiguelong, vice-présidente de la Ligue des droits de l’homme (LDH) et de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH). Pour les ONG, la responsabilité du gouvernement français est «doublement engagée» dans l’implication de ces entreprises dans le projet sur un territoire occupé. La France est engagée en vertu de l’obligation de droit international de protéger contre les violations des droits de l’homme par des tiers (les entreprises concernées) et comme tutelle des trois établissements publics actionnaires majoritaires de deux des sociétés concernées, expliquent les auteurs du rapport. «Comment comprendre l’inaction du gouvernement devant la participation d’acteurs publics à la colonisation israélienne — totalement illégale — qu’il dénonce par ailleurs de façon récurrente ? Il est temps de passer de la parole aux actes», a déclaré Bertrand Heilbronn, président de l’Association France Palestine Solidarité.