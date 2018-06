Protection au peuple palestinien, Ghaza : Continuer la lutte pour la levée du blocus

Les habitants de Ghaza ont accompli vendredi la prière de l'Aïd près de la barrière frontalière érigée par l'occupant israélien, démontrant ainsi leur détermination à continuer la lutte pour la levée du blocus imposé à l'enclave et rendant hommage aux 130 Palestiniens tués par les forces d'occupation lors des manifestations pacifiques organisées depuis le 30 mars dernier. Des milliers de citoyens palestiniens ont accompli vendredi dans la bande de Ghaza, la prière de l'Aïd-el-Fitr dans les places publiques ouvertes et dans les zones proches de la barrière érigée par les forces d'occupation.

Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, des milliers de citoyens de tous les tranches d'âge et des différents catégories du peuple vivant dans la bande de Ghaza se sont rendus aux zones proches de la clôture et ont accompli la prière de l'Aïd-el-Fitr, pour réitérer le droit de retour aux réfugiés palestiniens spoliés de leurs terres et biens par l'entité sioniste lors de sa création en 1948. En dépit des attaques israéliennes en cours et malgré le nombre de morts et des blessés, qui avaient été ciblés par des tirs à balles réelles par les forces d'occupation, lors des manifestations pacifiques organisées dans le cadre de «la marche de retour» dans la bande de Ghaza, les Palestiniens ont décidé d'honorer à l'occasion la mémoire des personnes décédées à travers cette prière de l'Aïd-el-Fitr, fête marquant la fin du mois béni de Ramadhan. Les imams ont invité les Palestiniens à s'unir et à préserver la solidarité entre les différentes franges de la société, pour relever les défis qui s'imposent au peuple palestinien et à sa cause nationale, en insistant en cette journée sur la nécessité de maintenir les liens de parenté et de rendre visite aux familles des victimes et des blessés, ainsi que de ne pas oublier tous les prisonniers palestiniens emprisonnées dans les prisons israéliennes. Rappelons que l’Assemblée générale de l’ONU, réunie en session d’urgence, avait adopté, mercredi soir à une très large majorité, une résolution présentée par l’Algérie et la Turquie condamnant Israël pour les violences à Ghaza et réclamant un mécanisme de protection international pour les civils palestiniens.

L’ambassadeur d’Algérie auprès de l’ONU, Sabri Boukadoum, avait souligné que «la situation en Palestine constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales». Le bilan des événements à Ghaza, a-t-il relevé, est «dramatique», soulignant que les femmes, les enfants et les infirmières n’étant pas épargnés par les tirs de l'occupant israélien. La résolution adoptée par 120 États exigeait que des mesures soient prises immédiatement pour mettre fin au bouclage et aux restrictions imposées par Israël à la circulation et aux entrées et sorties de la bande de Ghaza, y compris avec l’ouverture durable des points de passage vers la bande de Ghaza pour l’acheminement de l’aide humanitaire et la circulation des marchandises et des personnes.

------------------//////////////////

Le président Abbas salue les Nations arabes et musulmanes pour leur soutien

Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué vendredi dernier, le peuple palestinien, les nations arabes et islamiques pour la victoire remportée par la cause palestinienne aux Nations unies à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois sacré du Ramadhan.

Le président palestinien a adressé un message de salutations au peuple palestinien, aux nations arabes et islamiques, ainsi qu'à tous les Etats non-alignés et libres dans le monde pour leur soutien à la cause palestinienne lors du vote de l'assemblée générale des Nations unies sur un projet de résolution proposé par l'Algérie et la Turquie visant à créer un mécanisme de protection en faveur des palestiniens et condamnant l'occupant israélien pour ses tueries dans la bande de Ghaza. Dans son message, le président de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a indiqué que les 120 Etats qui ont soutenu la résolution présentée par l'Algérie « ont réussi à démontrer leur union et à remporter une victoire concernant la protection du peuple palestinien».

Tout en soulignant que la demande palestinienne de disposer d'une protection internationale «est légitime, parce qu'elle lui permet de se protéger contre l'agression israélienne».

Mahmoud Abbas a déploré, cependant, la position des pays comme les Etats-Unis d'Amérique qui avaient rejeté cette résolution. «Mais cette fois-ci la victoire obtenue à l'Onu grâce à tous les pays qui nous ont soutenu a été autant déterminante que toutes les autres victoires que la direction palestinienne a obtenues aux Nations Unies», a appuyé le Chef d'Etat palestinien qui a déposé à l'occasion de la fête de l'Aïd el Fitr une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt président palestinien, Yasser Arafat.