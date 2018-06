Décès du chef d’orchestre chaâbi Omar Tafiani

Le musicien pianiste et chef d'orchestre chaâbi Omar Tafiani est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 57 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Professeur de musique à l'Education nationale, le défunt avait longtemps accompagné de grands noms de la chanson chaâbie, à l'instar du regretté Cheikh El Hachemi Guerrouabi, Abdelkader Chaou, Abderrahmane El Kobbi et Abdelmadjid Meskoud, avant de se voir confier la direction de l'Orchestre du Festival national de la chanson Chaâbie. Omar Tafiani avait également dirigé l'Orchestre de l'émission radiophonique «Noubet El Djil», dédiée à la découverte des jeunes talents de la chanson chaâbie et diffusée sur les ondes de la radio algérienne El Bahdja».

L'enterrement du défunt aura lieu durant l'après-midi de vendredi, à Alger, au cimetière d'El Kettar.