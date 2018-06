Création d’une société mixte Sonelgaz/IMetal et B.H.I. : Une première

Le Groupe Sonelgaz, le Groupe IMetal et la société sud-coréenne, B.H.I, ont signé jeudi dernier à Alger, les statuts de création d’une société mixte, spécialisée dans la fabrication de chaudières de récupération et d’échangeurs thermiques pour centrales électriques à cycle combiné, a indiqué Sonelgaz dans un communiqué.

Dénommée B.H.I Algérie, les actions de cette nouvelle entité sont réparties entre Sonelgaz (30%), le Groupe IMetal (35%), et la société sud-coréenne, B.H.I (35%), a précisé la même source. Présent à la cérémonie de signature, déroulée au siège de son entreprise, le Pdg du Groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, a relevé «que ce partenariat est une première en Algérie», ajoutant que «cette joint-venture permettra le transfert de technologie, ce qui va générer de la valeur ajoutée à l’entreprise et au pays». Pour sa part, le Pdg du Groupe IMETAL a relevé que le principe de cette joint-venture est gagnant /gagnant pour les trois contractants, précisant que l’expérience de son Groupe et ses compétences dans le domaine de la sidérurgie leur permettront d’acquérir d’autres parts de marché.

De son côté, le président de BHI a souligné l’intérêt de son entreprise pour le marché algérien, affirmant son engagement à «déployer tous les efforts pour réussir cette association», et affichant également «son ambition d’élargir ce partenariat à d’autres domaines». Pour rappel, ce projet entre dans le cadre des conventions signées par Sonelgaz, avec différentes sociétés du secteur industriel national, en vue d’aboutir à une coopération intersectorielle.

Ainsi, il a été décidé de créer un partenariat industriel entre Sonelgaz, IMETAL et le partenaire étranger BHI spécialisé dans le domaine de la conception, de la fabrication et du montage de chaudières de récupération, de condenseurs, d’échangeurs de chaleur, de réchauffeurs d’eau d’alimentation et de dégazeurs. Le site retenu pour la fabrication des chaudières de récupération se trouve au niveau de l’entreprise Chaudral, située dans la wilaya de Relizane.

Relevant de IMETAL, cette usine s’étale sur une superficie totale de 20 ha, dont 27% de surface bâtie. Ainsi, en sus du maintien de l’activité actuelle de Chaudral (fabrication de chaudières industrielles), cette société mixte fabriquera également des chaudières de récupération, des échangeurs thermiques, des condenseurs à surface, des réchauffeurs d’eau d’alimentation, des échangeurs de chaleur, des dégazeurs et des cuves sous pression.

La production envisagée est destinée à satisfaire la demande nationale pour ces types d’équipements ainsi que l’exportation. La société a la capacité de produire, annuellement, quatre chaudières de récupération avec auxiliaires.

Elle sera en mesure, en deuxième phase d’exporter des composants et des pièces de rechange de chaudières et les chaudières de récupération.