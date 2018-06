Pour asseoir une économie diversifiée, FMI : L’Algérie dispose « d’une fenêtre d’opportunités »

L’Algérie dispose toujours «d’une fenêtre d’opportunités» pour se défaire de sa dépendance au pétrole et asseoir une économie diversifiée, grâce à un dosage de politiques économiques qui concilie ajustement budgétaire et croissance, a indiqué mercredi dernier le Fonds monétaire international (FMI).

Dans son rapport d’évaluation de l’économie algérienne, établi au titre de l’article IV du Fonds, l’institution de Bretton Woods soutient que les autorités disposent encore «d’une fenêtre d’opportunités» pour «atteindre le double objectif de stabilisation macro-économique et de promotion d’une croissance durable». Le redressement des cours de pétrole, une dette publique relativement basse, une dette extérieure négligeable et des réserves de changes abondantes, sont autant de facteurs permettant à l’Algérie de doper sa croissance et de renforcer graduellement ses finances publiques.

Mais cela nécessitera, selon le Fonds, de recourir à un large éventail d’options de financements, notamment l’émission de titres de dette publique au taux du marché, des partenariats public-privé, des ventes d’actifs et d’emprunts extérieurs pour financer des projets d’investissements bien choisis. Le prêteur en dernier ressort, évoque également un scénario alternatif pour la relance de la croissance en Algérie qui devrait résorber graduellement le déficit et ramener la dette publique à moins de 40% du Pib à moyen terme. Ce scénario suggère, entre autres, l’arrêt du financement monétaire dès cette année, même si le FMI note que le gouvernement reste engagé dans son plan de consolidation budgétaire qu’il compte reprendre dès 2019 pour rétablir l’équilibre extérieur et budgétaire dans les délais. Le recours donc au financement monétaire restera limité dans le temps et les risques qui sont associés à ce mode financement, non conventionnel, seront gérés avec rigueur, relève le FMI en évoquant les détails de ces consultations avec les autorités à ce sujet.

Le gouvernement est convaincu que cette stratégie de financement est moins risquée que le recours aux emprunts extérieurs, et a expliqué au FMI que la Banque d’Algérie était en mesure de stériliser les liquidités injectées par le biais du financement monétaire et par conséquent contenir l’inflation. A bien des égards, l’Algérie, qui a subi l’ajustement structurel du FMI durant les années 1990, ne veut pas répéter l’expérience de recourir au financement international, dira en substance le FMI. Dans les conclusions de ce rapport de 74 pages, l’institution financière constate que l’économie algérienne est en plein transition. «Les objectifs des autorités à court et à moyen termes sont de restaurer la stabilité macroéconomique, de relancer la croissance du PIB hors hydrocarbures et de créer des emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes», souligne le Fonds.

A long terme, l’objectif principal est de diversifier l’économie avec une plus grande participation du secteur privé. «Il y a des vents contraires» reconnaît le FMI, mais «les autorités se sont engagées à faire avancer leur programme de réformes de manière ordonnée et modérée. La consolidation budgétaire est au cœur de leur stratégie visant à réduire la dépendance aux revenus des hydrocarbures», souligne-t-il. Ce processus qui a commencé en 2015 se poursuit, et devrait être le pivot des politiques macroéconomiques à venir, estime le FMI qui juge que des réformes structurelles devraient soutenir l’activité du secteur privé, améliorer le climat des affaires, moderniser le cadre de la politique monétaire et améliorer l’efficacité du marché du travail. Enfin le rapport relève la concordance de vues entre le FMI et le gouvernement sur le programme de réformes économiques. Le rapport constate, par ailleurs, que le système bancaire en Algérie demeure bien capitalisé malgré la baisse des taux d’intérêts, alors que la supervision bancaire basée sur les risques a amélioré la résilience du secteur bancaire.

Les réserves de changes restent abondantes à 96 mds de dollars à fin 2017, même si elles ont baissé de presque de moitié depuis 2013. Le déficit du compte courant s’est réduit à 12,3% du PIB en 2017 contre 16,6% en 2016, aidé par un redressement des cours de pétrole et devrait baisser davantage sous l’effet notamment de la consolidation budgétaire. La croissance pourrait s’établir à 2,5% en 2018 et à 2,3% en 2019, selon le scénario alternatif établis par le FMI et à 3% en 2018 et 2,7% l’année prochaine, selon les projections basées sur les indicateurs actuels.



Gestion de l’investissement public : le FMI évoque des progrès qui doivent être renforcés



Le FMI a indiqué mercredi dernier que l’Algérie a pris «d’importantes mesures» durant la dernière décennie pour améliorer la gestion de l’investissement public mais qui devraient être renforcées en vue de concilier objectifs macroéconomiques et planification des projets d’investissements. Dans un rapport thématique sur l’efficience de la dépense publique en Algérie, publié à Washington, l’institution de Bretton Woods note «qu’au cours de la dernière décennie, l’Algérie a pris des mesures importantes pour améliorer la gestion de l’investissement public». L’étude publiée en parallèle avec le rapport annuel d’évaluation de l’économie algérienne, cite à ce titre la création en 2004 de la Caisse nationale d’équipements pour le développement (Cned) qui supervise l’évaluation et l’exécution des grands projets d’investissements publics. L’effort de la Cned a été consolidé en 2010, lorsqu’elle a publié des lignes directrices à l’intention des ministères sectoriels sur la manière d’identifier les projets susceptibles de soutenir la stratégie du gouvernement, d’entreprendre des études de conception et de préfaisabilité des projets. S’y ajoute le décret présidentiel de 2015, régissant les marchés liés aux investissements publics qui a introduit l’appel d’offres comme principale méthode de passation de marchés tout en énonçant des conditions d’attribution claires pour les cas d’ententes mutuelles.

Dans le sillage des réformes entreprises pour réduire les coûts supplémentaires des investissements, le gouvernement a décidé en 2013 de soumettre toute demande de réévaluation dépassant 15% du coût initial du projet à son approbation. Au plan financier, le FMI rappelle l’adoption, pour la première fois en 2017, d’un plan budgétaire à moyen terme pour fournir un ancrage clair aux dépenses publiques, ainsi que la fermeture de plusieurs CAS, (compte d’affectation spécial) qui a aidé à renforcer la capacité de suivi de l’exécution du budget.



Investissements massifs à partir de 1999 pour rattraper les retards



L’étude qui s’intéresse aussi aux moyens d’améliorer l’efficience de la dépense publique en Algérie pour doper une croissance inclusive remonte aux années 1990 pour décortiquer le contexte macroéconomique qui avait incité les autorités à partir de 1999 à lancer des investissements publics massifs dans les infrastructures, la santé et l’éducation. «Les troubles sociaux et les défis économiques des années 1990 ont laissé l’Algérie avec des lacunes considérables en termes d’infrastructures et de besoins sociaux», aggravées par la raréfaction des ressources résultant du choc pétrolier de 1986, rappelle encore le FMI. «Cette expérience a largement façonné la politique de dépenses publiques dans les décennies suivantes. Depuis la fin des années 1990, l’Algérie a fait des investissements massifs dans la santé et l’éducation pour répondre aux besoins pressants de sa population, tout en travaillant à combler les grandes lacunes dans les infrastructures», note l’étude. Environ 70% des investissements publics ont été consacrés aux infrastructures économiques (routes, ports, aéroports, énergie) et sociales comme le logement, la santé, l’éducation, les loisirs et la culture. L’investissement public est devenu un moteur de croissance de création de d’emplois. En 2017, l’emploi public représentait 40% de l’emploi formel global. L’Etat est devenu ainsi un employeur de premier recours, offrant des conditions d’emploi qui réduisent, cependant, l’attrait des emplois dans le secteur privé, estime l’institution de Bretton Woods. Grâce à ces politiques, l’Algérie a réalisé des progrès significatifs sur de nombreux indicateurs socio-économiques. La scolarisation a augmenté, la pauvreté extrême a été considérablement réduite, le pays s’est hissé en l’espace de quelques années à la catégorie des pays ayant un niveau de développement humain élevé. Pour autant, le rapport soutient qu’il reste encore à renforcer l’efficience de la dépense publique, augmenter la productivité des investissements, réduire leurs surcoûts, et améliorer la qualité des infrastructures.

Des efforts doivent être consentis en matière de planification de projets, recommande le rapport. Le prêteur en dernier ressort préconise à ce propos de renforcer la coordination intra-sectorielle pour éviter le double emploi des investissements et la mauvaise allocation de ressources. Citant la Cned, le FMI relève que les pouvoirs adjudicateurs tels que les ministères de tutelles ou les régions manquent de moyens pour superviser plusieurs projets majeurs à la fois. Cela conduit à des retards dans l’exécution et partant à des surcoûts. En termes de contrôle à posteriori, la Cned, se concentre elle aussi sur quelques projets sélectionnés en consultation avec les secteurs concernés, et ne peut recourir en raison de ses ressources limitées, à un contrôle systématique de tous les investissements publics, constate le rapport.