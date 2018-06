travaux du Comité exécutif de l’UIP à Genève : Participation du Conseil de la nation

Le Conseil de la nation prendra part les 17 et 18 juin à Genève (Suisse) aux travaux de la réunion extraordinaire du Comité exécutif de l’Union interparlementaire (UIP), a indiqué, jeudi dernier, le Conseil dans un communiqué.

La réunion à laquelle le Conseil de la nation sera représenté par Mme Fouzia Ben Badis, membre du Conseil et membre du Comité exécutif de l’UIP, a pour objectif d’examiner «un ensemble d’amendement sur les systèmes d’exécution et les dispositions réglementaires de l’UIP».

Ces amendements porteront sur plusieurs axes, notamment «la situation juridique internationale de l’UIP», «la ratification des conventions», «la représentation internationale de l’UIP», «la stratégie tripartite», «la transparence et la responsabilité», outre l’introduction de nouvelles langues de travail au sein de l’Union, a conclu le communiqué.