Vaccin contre la rougeole : Plus de 650.000 citoyens concernés en 2018

«Plus de 650.000 citoyens ont été vaccinés contre la rougeole à travers le pays en 2018», a indiqué, jeudi à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, précisant que la vaccination demeure l’unique moyen de prévention contre cette maladie.

Dans sa réponse à la question d’un député sur la propagation de cette maladie infectieuse, le ministre a indiqué que l’augmentation des cas de rougeole depuis le début de l’année en cours «nous a permis de vacciner plus de 650.000 citoyens à travers le pays», précisant que «ce virus — qui ne peut être traité que par la vaccination — est encore répandu dans certaines régions». L’augmentation du nombre des cas dans certaines régions, notamment du Sud, est due à la réticence des parents à faire vacciner leurs enfants en raison des rumeurs, relayées notamment sur les réseaux sociaux et par certains titres de presse» concernant l’inefficacité du vaccin acquis par les autorités.

Dans certaines wilayas du Sud, «aucun enfant n’a été vacciné, à cause de ces rumeurs», a fait savoir le ministre.

Répondant également à la question d’un autre député concernant le manque de médecins spécialistes et de garde dans la wilaya de Jijel, le ministre a indiqué qu’une réorganisation est en cours au niveau des urgences médicales chirurgicales à travers le territoire, en concertation avec les experts, et ce selon les moyens matériels et humains dont dispose la région.

Une clinique obstétrique sera ouverte dans la région d’Ouled Askeur (Jijel), dans le cadre du nouveau plan tracé par le ministère pour la prise en charge des femmes enceintes et des enfants. Il a ajouté, dans ce sens, que la nouvelle loi sur la santé, approuvée par le Parlement, prendra en compte tous les problèmes dont souffre le secteur.

Concernant le projet de réalisation d’un hôpital dans la commune de Larbaâ (Blida), M. Hasbellaoui a rappelé que cette wilaya compte 8 établissements hospitaliers, un CHU, 34 polycliniques et 6 cliniques obstétriques.

Le ministre a ajouté que le projet de réalisation de l’hôpital de Larbaâ sera pris en considération dans le cadre de la révision de la carte sanitaire de la wilaya.

Le premier responsable du secteur a révélé que la wilaya de Blida abritera le plus grand hôpital privé en Algérie, ajoutant qu’un groupe de médecins et le Conseil national de l’investissement (CNI) sont ont convenus de la réalisation de ce projet, dont les travaux ont été lancés.