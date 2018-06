Villes nouvelles : un conseil interministériel prochainement pour l’étape post-achèvement des travaux

Le dossier des villes nouvelles sera prochainement soumis à un conseil interministériel, en vue de la préparation de l’étape post achèvement des travaux et l’arrêt du programme de gestion et d’organisation administratifs, a indiqué le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

«Le dossier de la ville nouvelle de Boughezoul, tout comme d’autres villes et pôles urbains, sera soumis prochainement à un conseil interministériel, en vue de préparer l’étape post achèvement des travaux, notamment en ce qui concerne les enveloppes budgétaires pour les travaux d’aménagement et la levée des entraves persistantes», a précisé le ministre.

Répondant à la question du député Mohamed Kebirita, le ministre a fait savoir que l’enveloppe allouée à la réalisation de la ville nouvelle de Boughezoul s’élevait à 108,5 milliards de DA, dont 59,6 mds DA déjà consommés, ce qui représente un taux de 55%.

Située à 176 km de la capitale et implantée sur un site stratégique (routes et voies ferrées), cette ville a bénéficié de l’inscription d’un projet d’aéroport international à l’avenir. D’une superficie de 4.650 hectares, elle est destinée à accueillir 350.000 habitants et compte 140.000 logements de fonction, dont le taux de réalisation a atteint 30%.

Concernant le programme quantitatif, le projet réserve un taux de 22% à des projets de logement, en l’occurrence 80.000 unités, dont aucune n’a encore été réalisée. Répartis en 28 cités, les logements prévus seront équipés de plusieurs structures, dont des centres et locaux commerciaux, ainsi qu’une base logistique pour l’approvisionnement en divers produits avec emballage et transport.

Le taux d’avancement des travaux de l’infrastructure a atteint les 75% au niveau de la zone urbaine d’une superficie de 2.150 hectares, où il a été procédé au branchement de l’approvisionnement en eau potable à partir du barrage Koudiet Asserdoune, et à la réalisation de châteaux d’eau d’une capacité de 120.000 m3, outre la réalisation d’une centrale électrique.

Les travaux de réalisation d’un centre d’alimentation en gaz devront débuter en 2019. La superficie consacrée à la zone d’activités industrielles représente 13% de la superficie globale occupée afin d’accueillir les industries centrées sur la recherche et les techniques modernes, pour contribuer à la mise en place d’un pôle scientifique et civilisationnel dans les Hauts Plateaux.

Les équipements publics ont atteint un taux de 35%, ce qui est en adéquation avec les projets de logements réalisés, ainsi qu’un taux de 25% pour les espaces avec une superficie de 1.000 hectares.

Pour rappel, le projet de la nouvelle ville Boughezoul constitue un pôle civilisationnel qui s’inscrit dans le cadre du Plan national de l’aménagement du territoire à l’horizon 2030.

Une cellule ad hoc pour le recouvrement des redevances



Évoquant la question du recouvrement des redevances auprès des bénéficiaires des logements, le ministre de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar, a annoncé qu’une cellule ad hoc a été installée récemment au niveau de l’Entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI). «Cette procédure a contribué, dans une large mesure, au recouvrement progressif des créances et à la récupération d’une liquidité considérable dédiée aux programmes en cours de réalisation», a fait savoir le ministre,

Le ministre a fait état, à cette occasion, de la distribution de 15.159 logements promotionnels publics (LPP), dans le cadre du programme national de 50.000 logements, mais un grand nombre de bénéficiaires n’ont pas versé les redevances sur leur logement, dont les travaux sont terminés.

Face à cette situation, l’ENPI a procédé à la notification des souscripteurs à travers un huissier de justice, en novembre 2017, pour s’acquitter de leurs redevances, et à l’installation d’une cellule pour le recouvrement de ces créances, a-t-il poursuivi.

En réponse à une autre question du député Houari Tighersi sur les démarches faites pour la levée du gel sur les fonds bloqués au niveau des notaires dans le cadre des programmes LPP, M. Temmar a indiqué que les fonds en question ont été débloqués, conformément à un accord entre les trois parties (les notaires, l’ENPI et le Crédit populaire algérien), ajoutant que 14 milliard DA ont été transférés au compte de l’ENPI par les notaires, en attendant le transfert aux banques des redevances de souscripteurs, dés leurs recouvrements.

Les dossiers du foncier dédiés aux programmes LPP se trouvent au niveau des services des domaines, pour évaluation et préparation des ordres de versement, et, à ce jour, 25 actes de propriété ont été établis sur un total de 122.

Sept actes de propriétés ont été établis pour les régions d’Alger, de Tipasa et d’Aïn Defla, 9 pour Constantine, Béjaïa, Skikda, Batna et Jijel, 7 pour Oran, El-Bayadh, Tlemcen, Béchar, Sidi Bel-Abbès et Aïn Témouchent, et 2 autres pour El-Oued et Adrar.

«Une trentaine d’actes de propriété prêts à signer demeurent au niveau des services des Domaines », a avancé le ministre, précisant que les 67 actes restants seront remis dès l’achèvement des procédures administratives entre les services des Domaines et les directions de la règlementation générale des wilayas. Les procédures administratives entre ces services «sont devenues de plus en plus souples», a estimé M. Temmar.

À rappeler que l’ENPI finance ses projets avec ses propres programmes et budget, alors que le taux de financement via les banques ne dépasse pas les 42%.

A. Z.