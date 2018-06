Assemblée populaire nationale : Les préoccupations citoyennes traitées en plénière

Le siège de l’APN a abrité, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales adressées à des membres du gouvernement. Ces questions, au nombre de 10, ont été adressées respectivement aux ministres des Finances, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, des Travaux publics et des Transports, ainsi que la Santé, la Population et la Réforme hospitalière. Cette séance a été conduite par M. Saïd Bouhadja, président de cette instance, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mehdjoub Bedda.