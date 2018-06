Micro-algues au barrage de Ghrib : Necib rassure quant à la potabilité de l’eau

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a tenu à rassurer, jeudi à Médéa, la population quant à la «potabilité» de l’eau du barrage de Ghrib, suite à l’apparition de quantités importantes d’algues au niveau de ce barrage. L’apparition «subite et en grandes quantités» d’algues au niveau du barrage de Ghrib, dans la wilaya de Ain-Defla, qui alimente une dizaine de communes du centre de Médéa, «est un phénomène naturel dû à la concentration de micro- algues» qui se sont formées au niveau de ce barrage et qui «n’altèrent en rien la qualité et la potabilité de l’eau qui coule dans les robinets des ménages», a affirmé le ministre, en marge de son déplacement au barrage de Ghrib. Cette présence de micro-algues ne «pose aucun problème de santé publique», a assuré le ministre, précisant que le seul désagrément qu’engendrent ces micro-algues se situe sur le plan de la «forme et du goût». M. Necib a indiqué, au cours de son déplacement, qu’une série de mesures d’urgence ont été prises dès l’apparition de ces micro-algues, parmi lesquelles le remplacement, d’une part, des équipements et des filtres de la station de traitement du barrage, l’acquisition et l’installation de pompes doseuses et la mise en place d’un traitement au charbon actif, permettant de «résoudre graduellement ce phénomène», a-t-il expliqué. Le ministre a procédé, lors de sa visite d’inspection et de travail, à la mise en service de deux projets visant la sécurisation de l’alimentation en eau potable des communes de Ain-Ouksir (sud-est) et Zoubiria (centre), à la faveur de l’adduction à partir du système de transfert intégré «Berrine-Chellalet-el-Adhaoura», concernant la commune de Ain-Ouksir, et grâce à l’interconnexion au système de transfert à partir du barrage de Koudiate-Acerdoune, au profit de la commune de Zoubiria.