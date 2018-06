Sections du projet de la grande mosquée d’Alger : calendrier de réception

L’Agence nationale de réalisation et de gestion de la Grande Mosquée d’Alger (Anargema) a mis en place un calendrier portant sur les délais prévus pour la réception des différentes sections du projet dont les travaux ont atteint un taux de 64% fin mai dernier, selon un document dont l’APS a reçu une copie. Le projet sera réceptionné définitivement le 31 décembre 2018 après le parachèvement des travaux d’aménagement extérieur, du minaret, des logements de fonction et le siège de l’administration générale, précise la même source. Ce calendrier a été élaboré sur instruction du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, lors de ses visites d’inspection au projet, où il a insisté sur la nécessité d’aplanir toutes les difficultés afin de parachever les travaux dans les délais fixés, ajoute le document, qui fait état d’un taux d’avancement de 65% pour le parking, 64% pour le minaret et 58% pour la bibliothèque. Quant aux sections qui connaissent un faible taux d’avancement, le document a cité le centre technique, le siège de la protection civile, de sécurité et l’aménagement extérieur pour les piétons dont les travaux se situent entre 25 et 37%. A rappeler que près de 3.300 ouvriers, toutes spécialités confondues, contribuent à la réalisation de ce projet 24h/24h. S’étendant sur une superficie avoisinant les 27,75 hectares, Djamaâ El Djazaïr est la troisième plus grande mosquée après celles de la Mecque (Masdjid El-Haram) et de Médine (Arabie Saoudite). La première pierre de ce projet d’envergure a été posée par le Président Bouteflika le 31 octobre 2011 et sa livraison est prévue pour fin 2018.