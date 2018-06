Le ministre de l’agriculture : La production couvre plus de 70% des besoins

Interrogé par la presse au sujet des informations relatives au refoulement de produits agricoles algériens du Canada et de Russie pour des raisons d’ordre phytosanitaire, Abdelkader Bouazghi a estimé que «le fait que les produits agricoles algériens aient trouvé leur place sur le marché mondial dérange et qu’il faut au contraire valoriser les efforts consentis pour atteindre ce résultat».

Le ministre a rappelé à cet effet que le volume des exportations en fruits et légumes a atteint l’année dernière 34.000 tonnes, contre 20.000 tonnes en 2016 et moins que cela les années précédentes.

Il a également fait savoir que les cinq premiers mois de l’année en cours ont vu l’exportation de plus de 44.000 tonnes de fruits et légumes, ajoutant que cette quantité est appelée à augmenter fin 2018.

S’agissant du respect des normes phytosanitaires, M. Bouazghi a indiqué qu’il y a une direction qui prend en charge cette mission au niveau des ports et aéroports. «Cette direction est en contact permanent avec les autorités chargées de la protection des végétations à travers le monde et elle est informée de toute nouveauté ou urgence phytosanitaire».

A ce propos, le ministre dira: «Nous n’avons reçu à ce jour aucune notification de refoulement de produits agricoles algériens», avant de s’interroger sur «les raisons de cette polémique, maintenant, précisément». Saluant le soutien du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au secteur de l’agriculture, M. Bouazghi a fait savoir que la production nationale couvre actuellement plus de 70% des besoins de la population en fruits et légumes.

Pour ce qui est de l’utilisation des pesticides, le ministre a affirmé que l’Algérie «figure parmi les pays qui y recourent le moins, avec une utilisation ne dépassant pas 0,05 kg à l’hectare, alors que dans d’autres pays, notamment européens, ce taux oscille entre 2 et 4 kg/hectare». «S’il existe des cas isolés d’agriculteurs qui refusent d’utiliser les pesticides ou d’autres qui en abusent, il ne faut pas généraliser», a-t-il estimé.

Concernant les dattes, M. Bouazghi a indiqué que près de 20.000 tonnes ont été exportées en 2018, ajoutant que «des quantités exportées par un seul opérateur ont été refoulées non pas pour des raisons phytosanitaires mais pour les conditions d’exportation (non-respect de la chaîne de froid)».

Le ministre a rappelé qu’en 2018, une quantité non négligeable a été exportée vers la Russie, 2.325 tonnes vers la France, plus de 736 tonnes vers le Canada, 560 tonnes vers l’Espagne et 500 tonnes vers l’Allemagne, «sans qu’il y ait refoulement».

T. K.