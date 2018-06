Tourisme-agriculture : valoriser le patrimoine écologique

Une convention a été signée, mercredi soir, entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et celui de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Celle-ci porte sur la promotion de l’écotourisme et la valorisation du patrimoine écologique en Algérie.

La convention signée entre les deux départements concerne principalement quatre domaines d’activités qui relèvent des deux secteurs, à savoir, la promotion de l’écotourisme dans les forêts et les parcs nationaux et la promotion du tourisme agricole dans le Sahara et les Hauts plateaux. L’accord s’applique aussi aux domaines de la pêche et de l’aquaculture, outre celui de l’artisanat. L’accent a été mis lors de la cérémonie de signature de cette convention sur l’importance de la coopération entre les deux secteurs, dans le but de relancer le tourisme et le développement économique. A cet effet, il a été relevé que le nouveau modèle économique adopté par le gouvernement vise avant tout de créer une alternative de relance économique, et ce, pour faire sortir l’Algérie de sa dépendance au secteur des hydrocarbures.

C’est pourquoi, il est intéressant de noter, dans le cadre de cette convention, que l’agriculture et le tourisme font partie aujourd’hui des secteurs prioritaires dans la nouvelle stratégie de relance économique et de développement durable.

En effet, le texte signé entre les deux secteurs vise la réalisation de plusieurs objectifs, à savoir la valorisation du patrimoine écologique, agronomique et paysager, le développement de l’investissement touristique à travers un cadre de concertation, le développement de projets aquacoles intégrés à des projets touristiques, le développement de l’écotourisme, de l’agrotourisme ainsi que la valorisation des produits de l’artisanat.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, qui était accompagné de Abdelkader Bouazghi, ministre de l’Agriculture pour la signature de la convention, a déclaré lors d’un point de presse que l’ouverture des zones agricoles à l’investissement touristique se fera par le biais d’un cahier des charges strict, interdisant l’usage des moyens nuisibles à l’environnement. « A travers ce cahier des charges, on peut octroyer le crédit, le terrain et l’investissement, à condition que cet investissement se fasse à travers des moyens légers qui ne dégradent pas le cadre environnemental», a-t-il ajouté. De son côté, le ministre de l’Agriculture a expliqué que la signature de cette convention vient concrétiser les efforts de concertation entre son département et celui du tourisme.

«La signature de cette convention, explique M. Bouazghi, permettra de définir la complémentarité entre les secteurs du tourisme et de l’agriculture. Une complémentarité qui se réalise sur trois niveaux, à savoir les activités agricoles, forestières et de la pêche. Pour sa part, «la promotion de l’écotourisme permettra aux agriculteurs et aux pêcheurs d’engranger des recettes supplémentaires et d’ouvrir de nouveaux marchés ainsi que de promouvoir des produits citoyens», a-t-il dit. Dans le même contexte, M. Bouazghi a indiqué que le secteur de l’agriculture dispose d’un grand patrimoine qui peut être exploité dans le tourisme, notamment au niveau des parcs nationaux, des réserves naturelles, des forêts, des ports de pêche mais également les exploitations agricoles et les établissements d’aquaculture.

La mise en œuvre de cette convention permettra aux deux secteurs de réaliser les objectifs de relance économique et surtout à insuffler une dynamique de développement local, dont les effets se manifesteront d’une manière évidente dans la sédentarisation des populations, l’amélioration de l’attractivité économique et sociale des vastes régions touristiques de notre pays ainsi que la création de nouveaux postes d’emploi.

Tahar Kaidi