Protection et promotion des droits de l’enfant : de grands acquis

L’Algérie a réalisé d’importants acquis dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, surtout sur le plan législatif, a indiqué à Sidi Bel-Abbès la déléguée nationale à l’Organe national de promotion et de protection de l’enfance (ONPPE), Meriem Chorfi. En marge d’une visite de travail qui l’a conduite à plusieurs établissements de protection sociale et sanitaire des enfants dans la wilaya, Mme Chorfi a déclaré à la presse qu’«il faut partir de la réalité de l’enfance en Algérie qui a réalisé d’importants acquis surtout sur le plan législatif», affirmant que la loi algérienne «est parmi les meilleures qui accordent une large protection à l’enfance.»

La déléguée nationale à l’ONPPE a rappelé qu’en 2015, une loi de protection de l’enfant a été promulguée et ses articles se sont inspirés de la convention des droits de l’enfant, notamment les quatre principes des droits de l’enfant. Elle a relevé que l’instance qu’elle dirige a lancé cette année un numéro vert «1111» pour recevoir des appels sur tout qui touche aux droits de l’enfant, soulignant que ce numéro a été «très bien accueilli par les citoyens et même les enfants».

D’autres mesures, a-t-elle ajouté, seront prises pour protéger les droits de l’enfant, notamment la mise en place d’une banque de données sur l’enfance en Algérie pour que cette instance devienne une référence dans les statistiques sur l’enfance. Au sujet de la protection des enfants délinquants, Meriem Chorfi a fait savoir qu’il existe un programme de protection des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, à travers l’élaboration de programmes de réinsertion des enfants délinquants. Il est attendu que la présence de ces enfants dans des centres ou dans des établissements pénitentiaires permet leur réinsertion dans la société, a-t-elle ajouté. Mme Chorfi a indiqué que cette visite aux centres et établissements qui accueillent ces enfants, et dont le lancement a été donné à Sidi Bel-Abbès, se poursuivra pour toucher d’autres wilayas, avant de faire état de la préparation d’«un bilan annuel qui sera soumis au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika». Cette visite a été consacrée au centre de protection des mineurs à Hassi Dahou, à l’établissement hospitalier de hai Sidi Djillali de Sidi Bel-Abbès, à clinique obstétrique et au nouveau siège de la maison de l’enfance assistée.

A l’occasion, Mme Chorfi a exprimé sa satisfaction quant au niveau de prise en charge des enfants, annonçant la tenue mercredi soir d’une rencontre avec le mouvement associatif et la société civile de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.