Accidents de la route : 48 morts et 1.400 blessés en une semaine

Huit personnes ont trouvé la mort et 48 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi hier par les services de la Protection civile. Les wilayas de Tizi Ouzou et de Bejaia déplorent les bilans les plus lourds avec le décès de 3 personnes, au moment où une autre a été blessée à Tizi Ouzou, suite au renversement d’un véhicule léger. S’agissant de la wilaya de Bejaia, la même source rapporte que 3 personnes ont perdu la vie et 3 autres ont été blessées, sur la RN 9, dans la commune de Souk El Thenine, suite à une collision entre deux véhicules. A ce triste bilan s’ajoutent les trente et une personnes qui ont trouvé la mort et 1.358 autres ont été blessées dans 1.178 accidents survenus du 3 au 10 juin sur le territoire national.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bejaia avec 4 personnes décédées et 34 autres blessées. Les services des secours de la protection civile ont, également, effectué 1.076 interventions pour procéder à l’extinction de 716 incendies urbains, industriels et autres. Pas moins de 4.634 interventions ont été effectuées, durant la même période, par les services de la protection civile qui ont procédé à l’exécution de 4.133 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

Dans un bilan établi durant les 15 premiers jours du mois de ramadhan, les services de la protection civile ont enregistré le décès de soixante-treize personnes et 178 autres blessées dans 74 accidents de la circulation survenus à travers l’ensemble du territoire national. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ghardaïa où 5 personnes sont décédées et 50 autres ont été blessées dans 13 accidents de la route, précise la même source.

Selon la protection civile, d’importants dégâts sur le plan humain ont été enregistrés lors des collisions frontales et des renversements, représentant un taux de 79% des accidents survenus durant les 15 premiers jours, tandis que le nombre de personnes décédées et blessées dans les accidents ferroviaires ne représente que 2%.

D’après la protection civile, le nombre le plus important des décès enregistré dans des accidents de la route survenus durant la tranche horaire comprise entre 16 heures et 20 heures, soit à l’approche de la rupture du jeûne, avec 26 accidents, précisant que le sexe masculin représente le nombre le plus élevé des décès avec plus de 93,15%.

Une baisse de moins de 6,32% des accidents de la circulation a été enregistrée, par rapport aux 15 premiers jours du ramadan de l’année 2017, avec moins de 30 blessés, et moins de 7 personnes décédées, précise la même source.

Pour faire face à l’hécatombe routière, la direction générale de la sûreté nationale a mis en place un dispositif préventif de lutte contre les accidents de la route, à l’occasion du mois de ramadan. Le sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière, le commissaire principal, Rachid Ghezli, avait auparavant, indiqué que les principales causes des accidents de la route, sont l’excès de vitesse, le dépassement dangereux, le non-respect des signalisations.

Selon les statistiques de la DGSN, dans 94% des cas, le facteur humain demeure la principale cause des accidents de la route.

Kamélia Hadjib