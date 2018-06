Baccalauréat : Mobilisation de 18.000 policiers

La Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place pour la couverture sécuritaire des examens du Baccalauréat, prévus du 20 au 25 juin en cours, un plan portant mobilisation de plus de 18.000 policiers de différents grades, a indiqué un communiqué. Ce plan prévoit la sécurisation de 2.108 centres d'examen à travers le territoire de compétence de la Sûreté nationale au niveau de toutes les wilayas du pays, de 14 centres de collecte, 70 centres de correction, 2 centres d'impression, 66 centres de conservation des copies, précise la même source. Les services de la DGSN seront mis également à contribution pour la sécurisation des centres avancés de conservation des sujets. Par ailleurs, tous les dispositifs de prévention ont été mis en place pour faciliter la circulation à proximité des centres d'examen et assurer la sécurité des candidats à travers des points de contrôle fixes et d'autres mobiles en vue de la réussite de toutes les conditions réunies pour le bon déroulement des épreuves du baccalauréat à travers tout le territoire national. Dans ce cadre, les patrouilles pédestres et mobiles seront intensifiées pour éviter le stationnement anarchique à proximité de ces centres. La DGSN fait savoir, à cette occasion, que ces services "sont mobilisés jour et nuit" pour le bon déroulement des épreuves de cet examen national.