Les sélections au concours «Aklam Biladi» prévues le 5 juillet : promouvoir les jeunes talents

«Les élèves lauréats de concours national Aklam Biladi participeront à la prochaine édition du Salon international du livre d’Alger (SILA)», a révélé la ministre de l’Education nationale.

Mme Nouria Benghabrit, qui s’exprimait lors d’une rencontre organisée au siège du ministère de l’Education nationale — en présence des ministres de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, de la Communication, M. Djamel Kaouane et de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, ainsi que nombre d’écrivains, de responsables de maisons d’édition et des représentants des partenaires sociaux — a également indiqué que le ministère de l’Education nationale s’attelle notamment à «l’organisation des qualifications nationales prévues pour le 5 juillet prochain», assurant par la même occasion que les travaux des lauréats de cet important concours seront publiés.

Poursuivant ses propos, la première responsable du secteur de l’Education nationale a rappelé qu’il s’agit d’une manifestation «non obligatoire ayant débuté le mois d’avril dernier au niveau des établissements éducatifs avec la participation de 253.412 élèves, dont 56% du cycle primaire, 32% du moyen et 12% du secondaire».

S’exprimant ensuite à propos des différentes étapes de ce concours, elle notera que le premier tour, qui était organisé au niveau des établissements scolaires, a permis de sélectionner pas moins de 31.178 écrits d’élèves.

Dans une seconde étape, il y a eu le deuxième tour des qualifications — qui s’est déroulé, faut-il le rappeler, du 10 au 14 avril au niveau des circonscriptions — et à l’issue duquel 5.450 écrits ont été choisis. Quant à la troisième étape qui s’est déroulée au niveau des wilayas — à l’occasion de la journée nationale du Savoir, Youm El Ilm célébré le 16 avril dernier —, celle-ci a «permis de sélectionner 699 écrits par une commission composée d’enseignants spécialisés», a-t-on appris. Aussi et à l’issue des qualifications nationales, c’est le travail des 122 élèves qualifiés (33 élèves du cycle primaire, 45 du cycle moyen et 39 du cycle secondaire) qui sera ainsi évalué.

Revenant à l’objectif de cette réunion, première du genre, Mme Benghabrit explique qu’il est question de «propulser le projet du concours», qui est en phase de qualifications, à l’occasion de la fête de l’indépendance nationale et de la jeunesse.

A cette occasion, la ministre a appelé les écrivains et l’ensemble des acteurs du monde de la littérature à «accompagner le projet Aklam Biladi afin d’intégrer la dimension culturelle nationale dans le système scolaire algérien».



Quatre ministres pour promouvoir les jeunes talents



Elle notera, dans ce contexte, que son département ambitionne de «voir les élèves accompagnés par les écrivains dans le cadre de l’écriture créative, tout en accordant au texte littéraire algérien sa place au sein du programme éducatif et encourager la lecture», signalant dans ce cadre qu’il a déjà été procédé à la signature d’un accord avec le ministère de la Culture aux fins d’introduire pas moins de six extraits littéraires scolaires dans les trois cycles.

Convié à prendre la parole, le ministre de la Culture a, de prime abord, vivement salué cette initiative portée par le ministère de l’Education qui contribue — a-t-il précisé — à «promouvoir les valeurs nationales, encourager la littérature algérienne et développer le sens de la lecture et de l’écriture chez les enfants».

M. Azzedine Mihoubi a également mis à profit cette occasion pour dire que son département «veille à accompagner et à soutenir le projet afin d’en assurer le succès».

S’exprimant pour sa part, le ministre de la Communication a, lui aussi, salué l’initiative qui «donnera l’occasion aux élèves de démontrer leurs talents», a-t-il affirmé. M. Djamel Kaouane a, d’autre part, mis en avant le « rôle stratégique » de l’école dans la société».

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a soutenu que le projet lancé par le ministère de l’Education est «unique en son genre». M. Mohamed Hattab — tout en mettant l’accent sur la nécessité de la prise en charge des jeunes talents — fera remarquer que la participation importante des élèves à cette manifestation est «une preuve que les enfants algériens ont un penchant pour la créativité et la découverte de soi».

Il faut dire enfin que la manifestation Aklam Biladi et bien d’autres projets encore, à l’image par exemple du théâtre scolaire, s’inscrivent dans le cadre des efforts consentis par le ministère de l’Education nationale pour atteindre une école d’excellence.

L’initiative internationale consistant en la participation des élèves algériens au concours international de composition épistolaire pour jeunes (2018) s’inscrit dans ce même sillage, outre le défi de la lecture arabe organisée aux Emirats Arabes Unis, dont la première place est revenue à l’Algérie lors de sa première édition. En fait, la manifestation Aklam Biladi tend à améliorer le rendement scolaire et à proposer des alternatives pédagogiques innovantes, tout en consacrant l’imagination littéraire chez l’élève durant les premières années de scolarité.

Soraya Guemmouri