Ténés : Kaàk Ennakach, l’indétrônable

En dépit des effets de la modernisation sur l’industrie des gâteaux traditionnels, kaàk ennakach arrive à garder sa place de choix sur les tables des familles de Ténés (55 km au nord-ouest du chef-lieu de Chlef) et les régions environnantes. Cette gourmandise «indétrônable», dont la recette est aussi vieille que le patrimoine ancestral de cette région, est léguée de mère en fille et préparée tout au long de l’année, mais surtout durant les fêtes de l’Aid El Fitr. «Le kaàk ennakach a toujours été un ingrédient incontournable des cérémonies et événements festifs des familles de Ténés, Sidi Okacha, et Kaloul», a indiqué, à cet effet, Meriem, professeur de gâteaux traditionnels au CFPA de Ténés. «C’est une recette ancestrale de la ville de Ténés, que les femmes se faisaient un point d’honneur à préparer et à distribuer durant leurs fêtes, avant sa diffusion vers d’autres régions voisines, à l’instar de Cherchell et Bejaia», a-t-elle expliqué. Et d’ajouter: «A l’origine, nos grands-mères confectionnaient ce gâteau avec de la semoule, et d’autres ingrédients. Ce n’est que plus tard que la semoule a été remplacée par de la farine», a-t-elle souligné, observant, néanmoins, que sa forme particulière et son goût sont les mêmes, au même titre que son succès, au point que de nombreux étrangers en font des commandes auprès des magasins de gâteaux traditionnels. De nos jours, aucune famille de Ténés et de ses environs ne peut célébrer l’Aïd El Fitr sans avoir préparé, avant tout autre gâteau, l’indétrônable kaàk ennakach, en dépit de la déferlante de la modernisation sur l’industrie des gâteaux traditionnels, selon Mme Assia, mère au foyer. Pour cette dame, «l’Aïd El Fitr ne saurait être ce qu’il est sans le traditionnel kaàk ennakach, légué par nos mères», d’autant plus, a-t-elle ajouté, qu’il s’agit d’une recette économique, et qui plus est équilibrée sur le plan diététique, car contenant «juste ce qu’il faut de sucre», et donc permise aux diabétiques, assurant que ce «gâteau aujourd’hui très à la page» est le symbole des fêtes locales. «Préparer ce gâteau nous fait sentir la magie de la tradition dans toute sa splendeur», a indiqué pour sa part, Melle Fatima, une habitante de Chlef, estimant que c’est également, «un symbole même de l’identité de la région». A la question de savoir si elle le confectionne chez elle, la demoiselle qui s’est dite très friande de ce gâteau, au goût d’eau de fleur d’oranger, avec la belle touche de clous de girofle au-dessus, a admis qu’elle «préfère de loin l’acquérir chez des spécialistes, soit au niveau des magasins de gâteaux traditionnels, ou, à défaut, auprès de membres de la famille à Ténés». Saïd, un vendeur de gâteaux traditionnels au centre ville de Chlef, a assuré, à ce propos, que kaàk ennakach fait partie des gâteaux «les plus demandés» à l’échelle locale. «Beaucoup de gens ont une nette préférence pour ce gâteau en raison de son goût particulier, mais surtout parce qu’il ne contient pas d’additifs alimentaires, comme les crèmes et autres, et donc pas facilement périssable» a expliqué le pâtissier, signalant une forte hausse de la demande sur ce gâteau durant les fêtes de l’Aïd El Fitr. Kaàk ennakach est préparé à base de farine, sucre, beurre et œufs, auxquels on ajoute un zeste de citron naturel, avant de former des bracelets, qui sont ensuite décorés à la main à l’aide d’une pince, avant de poser dessus un clou de girofle, touche suprême d’élégance et de raffinement.