Pâtisseries : pression sur les constantinoises

C’est la course contre la montre pour les ménagères de Constantine pour qui faire honneur à leurs familles et à leurs invités ne va pas sans leur présenter une belle siniya (plateau) garnie de gâteaux traditionnels et autres douceurs du jour.

Cette effervescence se traduit par le rush des femmes vers les commerces spécialisés dans la vente des multiples ingrédients pour pâtisserie dont le beurre, la farine, les amandes, la noix, l’eau de fleur d’oranger et autres essences pour confiserie pour la confection de pâtisseries, sans lesquelles la fête de l’Aïd paraîtra pour beaucoup tronquée, à l’instar du makroud, baklawa, ketayef, ghribia et taminat el louz. «L’Aïd n’arrive qu’une seule fois durant l’année et l’on doit le recevoir avec les honneurs et les plus délicieux gâteaux», confient quasi unanimement les femmes approchées dans un des commerces à la nouvelle ville Ali- Mendjeli. Pour Mme Fella, femme au foyer, la faiblesse du pouvoir d’achat peut amener nombre de femmes à renoncer à honorer cette tradition au regard de la flambée des prix des intrants dans leur préparation. «Cet état de fait affectera certainement la diversité de la siniya de l’Aïd», ajoute cette dame qui assure renoncer à acheter les amandes et noix aux prix astronomiques et se contenter de cacahuètes, farine et beurre. Nombre de femmes travailleuses optent, elles, pour l’économie d’effort, évitant les rudes longues besognes de préparation des pâtisseries traditionnelles qu’elles achètent prêtes. Chose que certaines autres travailleuses considèrent comme «impensable» et préfèrent les préparer elles-mêmes, honorant ainsi une séculaire tradition sociale propre aux ultimes journées du ramadhan et à la fête de rupture du jeûne du mois béni. Ilhem, fonctionnaire dans une banque, assure, pour sa part, préférer depuis quelques années acheter ces pâtisseries après s’être rendue compte que «le coût de leur préparation à la maison était presque égal à celui de leur achat», sans compter l’effort supplémentaire exigé. La même réflexion et la même pratique sont partagées par Ahlam, une trentenaire travaillant dans le secteur de la santé. La période de préparation des gâteaux à Constantine est également pour les mères de famille une période de grand ménage, de shopping pour acheter de nouveaux vêtements aux enfants et surtout une journée exceptionnelle qui exige un tour obligatoire chez les salons de coiffure qui travaillent toute la nuit précédant la fête de l’Aïd. Nouvelle tendance de cette année, la plupart des commerces de pâtisserie se sont offerts une page sur les réseaux sociaux pour vanter leurs spécialités et conclure même des transactions en ligne avec leurs clients en cette période de grande demande.



Le makroud, « Soltane siniya »



Grand classique de la pâtisserie traditionnelle algérienne, le makroud, appelé communément «Soltane siniya», demeure indétrônable à Constantine, en dépit d’une multitude de variétés de gâteaux proposées à la vente, dans les nombreux livres de cuisine et sur le web. Confectionné à base de semoule farcie de dattes écrasées (ghars) et de beurre rance et salé (smen), le makroud reste le gâteau le plus apprécié et le plus consommé par les Constantinois, sans lequel siniya (plateau en cuivre) de l’Aïd El Fitr, dressée dans la perspective de recevoir les proches et les voisins, paraît singulièrement dégarnie. Amel, femme au foyer et mère de 5 enfants, fait partie des «mordus» du makroud depuis sa plus tendre enfance et ne peut concevoir, confie-t-elle à l’APS, de passer la fête de l’Aïd sans ce gâteau savoureux qui embellit, selon elle, le plateau savamment agencé pour accueillir les invités. «Aujourd’hui avec les chaînes de télévision et internet, les femmes ont énormément de choix de recettes de gâteaux alliant le goût à l’esthétique qui leur sont proposées, mais le makroud reste à mes yeux inégalable, sans compter qu’il est à la portée de tous, même les plus modestes», a-t-elle souligné. Depuis deux ans, cette mère de famille a entrepris la «vente sur commande» de ce gâteau traditionnel à des particuliers à l’occasion de diverses circonstances heureuses, comme les fêtes religieuses, les circoncisions et les mariages afin d’arrondir, affirme-t-elle, des fins de mois difficiles. Selon Amel, si de nombreuses femmes actives et même des femmes au foyer achètent, à l’approche de l’Aïd El Fitr, différentes variétés de gâteaux traditionnels à base d’amandes et de cacahuètes à des prix exorbitants dans les pâtisseries (2.800 à 3.500 DA le kilogramme), elles préfèrent généralement préparer le makroud elles-mêmes ou, à défaut, l’acheter auprès de certaines artisanes qui le confectionnent sur commande. Les derniers jours du Ramadhan, la demande est d’ailleurs tellement importante que les «commandes sont déjà saturées depuis la dernière semaine du mois béni», affirme, pour sa part, Nadia, une artisane spécialisée dans la confection du pain traditionnel (khobz dar), galette, gâteaux traditionnels aux amandes mais aussi l’immuable makroud. Vendu à 700 DA le kilo ou 2.800 DA un plateau entier de 4 à 5 kg, le makroud fait partie des commandes les plus récurrentes que Nadia doit satisfaire au cours des derniers jours du Ramadhan, précisant, à ce titre, avoir été «contrainte de refuser les commandes tardives à cause de l’importante charge de travail que cela occasionne».



Du makroud sans gluten pour les malades céliaques



Et s’il est particulièrement apprécié par toutes les catégories d’âge, le makroud n’est pas forcément «bénéfique» à tous les gourmets friands de ce gâteau traditionnel, à l’instar des malades céliaques, intolérants au gluten (une protéine qu’on retrouve dans certaines céréales comme le blé, le seigle, l’orge et l’avoine). Pour contourner l’interdiction de consommer ce makroud confectionné à base de semoule, néfaste à la santé de ces personnes, certaines femmes au foyer se sont lancées dans la préparation du makroud «sans gluten», à base de maïs et de poudre de riz notamment. Commercialisé dans de rares commerces proposant des produits sans gluten à Constantine, notamment au quartier de Sidi Mabrouk, le makroud est proposé à raison de 250 DA la barquette d’une douzaine de pièces, en plus d’autres gâteaux traditionnels, où farine et semoule ont été remplacés par le maïs, entre autres. Maman d’un enfant atteint de cette maladie chronique, nécessitant un régime strict et dénué de gluten, Meriem a accueilli cette «solution alternative» avec joie et soulagement, d’autant que, reconnaît-elle, son fils adore les gâteaux traditionnels, en particulier le makroud avec du miel. «Quand on rend visite à la famille le jour de l’Aïd, mon fils de 12 ans a du mal à résister aux délicieux gâteaux, en premier lieu le makroud, mais grâce au makroud sans gluten que j’ai découvert dernièrement, il sera certainement moins attristé et frustré de ne pas pouvoir manger celui préparé à la semoule», a-t-elle confié.