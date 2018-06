SMA de la wilaya d’Alger : avec les personnes âgées et les enfants malades

Le commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya d'Alger a organisé vendredi, premier jour de l'Aïd, une visite aux enfants malades au niveau du CHU Mustapha-Bacha et aux personnes âgées du centre de Sidi Moussa, où des cadeaux symboliques leur ont été offerts afin de leur permettre de partager un moment de bonheur et ce dans le cadre de la stratégie de solidarité adoptée par le Commandant général des SMA.

La célébration du premier jour de l'Aïd-el-Fitr au service pédiatrie du CHU Mustapha-Bacha a été marquée par une ambiance festive très particulière créée par les jeunes scouts relevant du Commissariat des SMA de la wilaya d'Alger.

La même ambiance de fête a été relevée au niveau du centre de personnes âgées à Sidi Moussa, qui abrite 101 pensionnaires répartis entre hommes et femmes lesquels viennent de différentes wilayas de l'Algérie. Des cadeaux symboliques ont été également attribués au profit de cette frange de la société qui a apprécié l'initiative.

Dans une déclaration à l'APS, le Commissaire des SMA de la wilaya d'Alger, Rachid Boudina, a souligné, à cette occasion, que ces visites de solidarité s'inscrivaient dans le «cadre des initiatives de concrétisation des valeurs de solidarité dans la société algérienne et de la contribution des SMA dans l'action citoyenne». D'autres actions caritatives ont été organisées, ayant impliqué 91 groupes de scouts, au niveau des différents services de pédiatrie au sein des hôpitaux, des centres pour personnes âgées et d'enfance, et ce dans le cadre de la stratégie du Commandement générale des SMA et la solidarité avec ces catégories de la population, a-t-il ajouté. Outre ces activités plurielles, les groupes SMA effectueront demain samedi (2e jour d'Aid el Fitr) des visites similaires à d'autres centres pour personnes âgées dont celui de Bab Ezzouar, selon la meme source.