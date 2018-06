Célébration de l’Aid El Fitr : Les traditions reviennent en force

La fête de l’Aïd a été particulièrement égayée, comme chaque année, par les enfants joliment vêtus qui, munis de leurs jouets, ont pris possession de la rue et y ont imprimé une ambiance particulièrement joyeuse dont ils détiennent le secret.

L’Aïd-el-Fitr est aussi une occasion propice permettant aux Algériens d’afficher leur attachement aux us et coutumes authentiques jalousement préservés. Lamhiba, ou le cadeau que le fiancé offre à sa promise le jour de l’Aïd, est revenue en force, ces dernières années, et qui remonte à des générations en arrière.

Nos grands-mères et arrière-grands-mères avaient instauré cette visite de la famille du fiancé à la future épouse durant la période des fiançailles, lors des fêtes religieuses. C’était ainsi, à l’époque, une occasion pour les deux familles de se rendre visite et de mieux se connaître. La future belle-famille rapportait à la future belle-fille, un cadeau qui était en général un coupon de tissus que la jeune fiancée ajoutait à son trousseau. On lui ramenait aussi sa part des gâteaux préparés par la belle-mère, car on la considérait déjà faisant partie de la famille. Cette tradition a conservé son fond, mais sa forme a quelque peu changé. À l’époque de nos aïeux, seules les femmes étaient autorisées à rendre visite à la fiancée : la mère du fiancé, accompagnée d’une ou de deux femmes de la famille. Le cadeau que l’on offrait à la future mariée était choisi par la belle-mère et elle seule.

Depuis, les choses ont changé, et cette visite traditionnelle s’est actualisée. Aujourd’hui, c’est la fiancée qui choisit son cadeau, lors d’une sortie en compagnie de son fiancé, et ce dernier viendra lui-même présenter à sa fiancée ses vœux de l’Aïd, accompagné de sa mère et de son père. Il lui rapportera son assiette de gâteaux que sa mère prendra soin de confectionner spécialement pour elle et de bien garnir. À l’instar des autres régions du pays, l’Aïd à Tlemcen fête la nouvelle mariée à «el- ghifar» ou la «Tafkida» qui permet d’offrir un cadeau à la fille fiancée. S’agissant de la première fête, les coutumes veulent que chaque famille célèbre le premier Aïd de la fille nouvellement mariée. Les hommes de la famille se regroupent à l’invitation du père de la mariée ou un proche afin d’aller en groupe à la maison de la mariée pour célébrer la fête d’el-ghifar. La seconde fête concerne la fille encore en période de fiançailles. Les traditions imposent au fiancé de rendre visite à sa fiancée, lors de cette journée, afin de lui offrir un cadeau en guise d’attachement à elle. La célébration de la fête de l’Aïd est aussi une occasion pour certains de rendre visite aux malades dans les établissements de santé, mais aussi pour d’autres d’aller aux cimetières se recueillir à la mémoire de proches disparus. À Guelma la préparation d’«El-Bradj», un gâteau fait à base de dattes que l'on distribue avant la prière d'El-Fadjr à travers l'ensemble des mosquées de cette contrée demeure toujours un symbole très significatif annonçant l'arrivée de l'Aïd Essseghir. Dans la ville du Vieux Rocher, l'Aïd a également été célébré dans la pure tradition. Les familles constantinoises ont su comment rester originales en prenant soin de ne déroger à aucune des coutumes propres à cette région. Le henné qui enjolive les mains et les pieds des femmes constantinoises à l'occasion de l'Aïd reste l'un des révélateurs de la préservation des vieilles traditions héritées des ancêtres.

Farida Larbi

Casbah d’Alger

Entre hier et aujourd’hui

L'Aïd-el-Fitr jouit d'une grande place au sein de la population de l'ancienne ville de La Casbah, telle une grande joie, notamment avec les préparations marquées par des changements au fil des années. Les anciens habitants de La Casbah qualifient l'Aïd-el-Fitr de «grand festival» à préparer tant sur le plan matériel que moral en parallèle avec le mois béni et gardent des images ancestrales ancrées dans l'ancien tissu urbanistique, selon l'avis de ceux rencontrés par l'APS lors d'une tournée sur le terrain à La Casbah à la veille de l'Aïd-el-Fitr. C'est ainsi que La Casbah a préservé son «rythme» quotidien même durant le mois béni, d'autant que sa population ne se lasse pas de faire des vas-et-vient en se rendant à la place des Martyrs pour faire leurs courses dans le marché de proximité ou Bab Jdid vers les hauteurs d'Alger.

Ami Lounes a expliqué ce «rythme» calme par le fait que La Casbah «ne fait plus l'objet d'activité commerciale comme elle était auparavant», ce qui pousse sa population et son entourage à se rendre à des lieux ouverts qui disposent des besoins quotidiens en produits alimentaires (pain, fruits et légumes). Une autre résidente de La Casbah a estimé que le «calme» qui règne dans l'ancienne cité se veut être «une opportunité pour vivre plus à l'aise loin du bruit et du brouhaha du centre de la ville moderne», soulignant que la majorité des Algérois ont l'habitude, durant les dernières années, de passer leurs journées ramadanesques dans les marchés populaires de Bab El-Oued et Djamaa Lihoud. Notre interlocutrice reconnait que les préparations pour l'Aïd El Fitr de cette année «ne se diffèrent pas des précédentes» où les familles se vaquent à acheter les vêtements pour les enfants et préparer les gâteaux, sans toutefois exclure le recours de certaines dames à faire des gâteaux en dehors de leurs maisons chez des amatrices de ce métier ou à acheter directement auprès des locaux commerciaux. En se faufilant dans les ruelles de La Casbah, l'odeur des Cherbet et Kalb El-Louz s'exhale de tous les coins en l'absence de celle des gâteaux. El-Hadj Korchi Hocine, vice-président de la Fondation Casbah, considère, quant à lui, que l'ambiance de La Casbah a changé «radicalement», affirmant qu'en son temps, l'atmosphère de l'Aïd-el-Fitr était «associé au mois de Ramadhan dès son début jusqu'à la fin», et que toute la population, hommes et femmes, «se prépare corps et âme» à cet occasion où tout un chacu contribue aux moindres détails. Évoquant ses souvenirs, El-Hadj Korchi a fait savoir que l'odeur de Ramadhan était aperçue tôt soit dès l'avènement du mois de Radjab, pui Chaâbane. Les adultes aiment cette occasion en faveur de leurs enfants avec qui ils prennent part aux préparations notamment ce qu'ils appellent «Telsas» où peindre les murs externes des maisons avec la chaux ou acheter les épices auprès des magasins sis à la rue Rabah-Riyah (ex-Porte Neuve), rue Bouzina, ainsi qu'à la rue Bourehla.

Connues pour «leur sens d'organisation», les femmes de la Casbah étaient «économes par excellence» aussi bien en ce concerne l'alimentation qu'en ce qui concerne les trois sources d'énergie qu'utilisaient les ménages algériens à l'époque (les années cinquante) que sont le charbon, le bois et le gaz, nous confie El Hadj. L'intervenant, qui a relevé «un excès» des gâteaux préparés pour l'Aïd-el-Fitr, précise que les femmes de La Casbah se contentaient de préparer des gâteaux secs, à l'instar de «Halwat Tabaa» ou à base de miel tels que «El-Makrout» et «Essamsa» outre «Khobz Eddar», «Lemsemen», «Lekhefaf» et «El Kesra». À la Basse-Casbah, les femmes font leurs achats pour préparer leurs gâteaux, sans oublier les boîtes en carton et les boîtes en aluminium pour les échanger les gâteaux entre famille et voisins, une nouvelle mode qui s'est installée. Mme Dalila, qui appuie cette mode d'échange de gâteaux, estime que cela ne veut pas dire renoncer aux traditions de nos grands-mères. «De cette façon, les familles ne se sentent pas dans l'obligation de rendre l'assiette», estime sa sœur Zhour (50 ans). Certaines maîtresses de maisons restent attachées à leurs traditions et veillent à présenter des assiettes en verre, lance Hadj Korchi qui dit que «cette assiette de gâteaux, qui fait partie du décor même de l'Aïd, était couverte par une serviette de table bien nouée».

Au premier jour de l'Aïd, les ruelles se remplissent de bambins parés de leurs vêtements flambant neufs.

Après la prière de l'Aïd, les hommes se regroupent dans les patios pour échanger les veux de l'Aïd. La matinée est consacrée à la visite des cimetières pour se recueillir à la mémoire des proches avant de rendre visite à leurs proches.

Annaba

Joie et retrouvailles



Le wali, M. Mohamed Salamani, accompagné des autorités locales militaires et civiles, a accompli la prière de l’Aïd-el-Fitr à la mosquée El-Ferdaousse, à la cité Oued Kouba. Dans leurs prêches, les imams ont mis l’accent sur les valeurs du jeûne et de l’aumône, incitant les fidèles à faire preuve de piété et de générosité envers les personnes nécessiteuses, tout en accordant une importance particulière aux attaches familiales en cette heureuse occasion. Puis, il a effectué une visite au centre pour enfants assistés d’Elysa, où il a partagé la fête de l’Aïd avec les filles de cet établissement qui se sont montrées très satisfaites après avoir reçu des cadeaux. Ce dernier a souhaité une bonne fête de l’Aïd à toute la population, rendant un hommage aux bienfaiteurs qui ont contribué aux différentes actions de solidarité durant cette période religieuse. Le jour de l’Aïd a été également une opportunité pour le Croissant- Rouge algérien, pour rendre visite aux enfants à l’hopital pédiatrique de Sainte-Thérése et partager avec eux la joie de l’Aïd. Les bénévoles ont également saisi cette heureuse circonstance pour partager la fête de l’Aïd avec les filles du centre pour enfants assistés d’Elysa, la maison des personnes âgées de la cité plaine ouest et celle de la basilique d’Hippone, où des cadeaux et des gâteaux ont été remis aux pensionnaires. La fin de Ramadhan a été également marquée par la distribution de plus de 3.200 trousseaux aux enfants orphelins. Cette bonne initiative est à mettre à l’actif de la mosquée d’El-Ferdaousse et celle d’El-Houda, en collaboration avec Radio-Annaba FM. Comme à l’accoutumée le jour de l’Aïd, c’est l’occasion de voir les enfants habillés de leurs plus beaux vêtements. Accompagnés de leurs proches, ils accaparent les espaces, notamment le cours de la Révolution. Les familles se réunissent alors autour d’un couscous, pour célébrer comme il se doit cette fête religieuse dans la convivialité. Les visites des proches et les cimetières sont également au menu des familles.

B.Guetmi

Béchar

Solidarité tous azimuts

Bien plus qu’au début et au cours du mois béni de Ramadhan, les actions de solidarité en tous genres ne cessent de se poursuivre, à l’occasion des fêtes de l’Aïd-el-Fitr et au profit des plus démunis, des veuves et orphelins, ainsi que des personnes hospitalisées.

C’est ainsi que le premier responsable de la wilaya de Béchar poursuit ses visites auprès des familles des victimes du crash de l’avion militaire de Boufarik, une occasion de leur apporter de la joie, du réconfort et un soutien moral, accompagnés d’une certaine aide financière et de présents en cette circonstance, où l’absence des proches disparus se fait le plus ressentir. Une entreprise que le wali de Béchar mène également auprès des moudjahidine et victimes de la guerre d’indépendance. La sûreté de wilaya, elle, n’a également point lésé sur les moyens mis en place pour divers élan de solidarité. Après les tentes d’El-Iftar au profit des conducteurs, c’est d’abord plusieurs retraités de ce corps de sécurité qui ont été gratifiés par le chef de sûreté de wilaya, dont un ex-commissaire de police, âgé actuellement de 100 ans. Une femme commissaire se sera aussi vue honorer en cette occasion, en raison de la disparition cruelle de son époux lors du crash de l’avion militaire de Boufarik. Enfin, en cette fin du mois de Ramadhan, c’est dans une grande ambiance de fête qu’une opération de circoncision a été organisée au profit des enfants des fonctionnaires de police. Des actions similaires de solidarité se poursuivent en cette heureuse occasion par différentes associations caritatives (Associations d’aide aux malades, Kafil El-Yatim, etc.) et qu’elles mènent auprès des familles concernées, parallèlement à des visites auprès des patients de l’hôpital mère-enfants Mohamed-Boudiaf, en vue d’apporter une lueur d’espoir et un sourire à ces personnes privées de leur présence auprès de leurs familles. Les centres d’aide aux enfants orphelins, des sourds-muets, ainsi que des attardés mentaux auront également fait l’objet de visites de la part de ces citoyens et même de citoyens, tous chargés de cadeaux, mais surtout venus tenter de graver un sourire sur leurs lèvres. Connue pour être une région hospitalière, la région de la Saoura, et au même titre que les autres régions du pays, œuvre amplement dans des élans de solidarité, notamment en des circonstances pareilles.

Ramdane Bezza