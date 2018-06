Célébration de l’Aid El Fitr , Permanences des commerces : Satisfaction

Les chiffres publiés par le ministère du Commerce ont révélé un taux de suivi du programme de permanence à l’échelle nationale de 99,95% au premier jour de l’Aïd.

Le taux de participation a atteint les 100 % dans certaines wilayas du pays à l’instar de Béchar, Blida, Saida et Oran, tandis que celui-ci a dépassé largement les 99% dans les autres wilayas (99.89% à Annaba, 99.95% à Alger, 99.85% à Ouargla, 99.96% à Batna, 99.95%

à Sétif). Selon le ministère, ce taux satisfaisant a été atteint grâce aux campagnes de sensibilisation menées par les différentes directions du Commerce à travers les 48 wilayas et le contrôle rigoureux pour le respect du programme.

Au total, 49.893 commerçants ont été réquisitionnés pour pouvoir assurer aux citoyens une disponibilité fluide des produits notamment de large consommation, à l’échelle nationale. À cet effet, 5.376 boulangers ont été mobilisés auxquels s’ajoutent 32.819 commerçants de l’alimentation générale, des fruits et légumes, en plus des 11.234 autres commerces assurant des activités diverses. Aussi, 445 unités de production ont été informées, au préalable, à l’effet, d’assurer la permanence, dont 134 laiteries, 275 minoteries et 36 unités de production d’eaux minérales. Dans la capitale, 4.594 opérateurs économiques et commerçants sur un total de 8.779 inscrits à Alger ont été mobilisés pour assurer la permanence pendant l'Aïd. Selon le ministère du Commerce, le nombre de commerçants réquisitionnés cette année a été renforcé et revu à la hausse avec une augmentation de 39% par rapport à l’année 2017.

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du programme des permanences, 2.277 agents de contrôle ont été affectés à travers l’ensemble du territoire national.

Notons que l'application de cette permanence avait commencé en 2012 suite à l'amendement de la loi 04-08 fixant les conditions de l'exercice des activités commerciales, par l'introduction d'une disposition obligeant les commerçants à assurer une permanence durant les fêtes.

Des sanctions sont prévues par la loi, à l’encontre des commerçants qui n’ont pas respecté le programme de permanence, notamment la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d'un mois, assortie d'une amende allant de 30.000 à 200.000 DA.

Tizi-Ouzou

Solidarité et ferveur

La prière de l'Aid s'est déroulée dans une parfaite ferveur dans toutes les mosquées de la wilaya, les services de sécurité ayant veillé comme d'habitude sur la sécurité des fidèles venus très nombreux à accomplir cette prière. À l'instar de la ville des Genêts, une ambiance toute particulière régnait dans les villages et quartiers de la wilaya en cette occasion de célébration de la fin du mois du Ramadhan où la solidarité avec les familles démunies a été encore une fois de mise. Des visites aux malades hospitalisés au niveau de plusieurs hôpitaux de la wilaya, ainsi qu'à la cité de la solidarité de Boukhalfa où sont hébergées des personnes âgées, ont été également effectuées durant ces deux journées de fête par des représentants de la Sûreté de wilaya, le Croissant rouge algérien (CRA) ainsi que le mouvement associatif. Cette fête du pardon et de la solidarité est connue pour être également celle des enfants qui, vêtus d’habits neufs, accompagnaient leurs parents qui effectuaient des visites aux voisins et autres parents pour les habituels échanges de vœux, mais aussi de pardon (mghafra). La célébration de l'Aïd El-Fitr a été par ailleurs une occasion pour les citoyens de constater de visu les sacrifices que ne cessent de consentir tous les corps de sécurité en ces journées de fête pour assurer leur sécurité et veiller à celle du pays. Un plan d'action est mis en place par la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou pour garantir le bon déroulement de la fête de l'Aid El Fitr. Pour ce faire, des dispositions sont prises pour renforcer le plan de sécurité aux personnes et biens. Ce plan a consisté en la mobilisation durant ces deux journées de fête de patrouilles motorisées et pédestres pour garantir la fluidité du trafic routier et sécuriser les lieux publics, à l'instar des gares routières et stations de fourgons de transports de voyageurs ainsi que les alentours des mosquées et cimetières qui accueillent des foules en pareille occasion. Par ailleurs, la veille de la célébration de l’Aïd, plusieurs villages de la wilaya ont sacrifié des bœufs dans le cadre de la traditionnelle «Timechrit», un rituel consistant en la distribution de viande à parts égales à tous les habitants du village.

Constantine

Dans la piété



Vendredi, dès les premières heures de la journée, les processions de croyants en kamis immaculés avaient pris d'assaut les rues des grands centres urbains, se pressant d'accomplir la prière rituelle et par la suite la tournée de circonstance chez la famille et les amis. Un autre fondement, de même importance, est le recueillement devant les tombes des proches disparus.

Concernant les permanences de l'Aïd, les services de la direction du Commerce avaient élaboré un programme pour assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires de large consommation, avec 1.182 commerçants réquisitionnés, dont 185 boulangeries, ainsi que 632 prestataires de services divers, essentiellement des restaurants et des cafés. Afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre dudit programme, 90 agents de contrôle ont été mobilisés sur le terrain. Si lors du premier jour les consignes ont été moyennement suivies, avec une certaine pression sur le pain et le lait en sachet, les choses se sont améliorées hier, d'autant plus que le retour à une activité commerciale normale doit se faire à partir du premier jour de la semaine, soit aujourd'hui. De leur côté, les agences d'Algérie Télécom ont ouvert les portes hier, entre 9 heures et 15 heures. Enfin, il a été constaté un manque de moyens de transport, surtout le vendredi. Les transporteurs publics et privés réquisitionnés ayant eu du mal à assurer leur service au vu de l'importante demande enregistrée.

Sétif

Ferveur

Dans cette atmosphère toute de fraternité déjà consolidée tout au long d'un mois de Ramadhan marqué par ces multiples gestes du cœur qui ont permis de répondre aux besoins de multiples familles qui étaient dans le besoin et mis par la même en exergue les valeurs de la solidarité plus d'une fois également affirmées dans cette wilaya et dans bien des secteurs, cette fête sera d'abord marquée par le prière de l'aid el fitr que le wali Nacer Maskri effectuera en présence des autorités locales et de nombreux fidèles à la mosquée «Abou Bakr Sedik». La visite ensuite aux pensionnaires de la cité de l'enfance «El Hidhab» ou le wali et les membres de la délégation iront à la rencontre de tous ces enfants auxquels ils offriront trousseaux et cadeaux et dans cette ambiance festive marquée par une forte dose d'émotion, partager ces moments de fête, n'en sera pas sans donner d'avantage de sens à cette action analogue qui se tiendra au niveau de la maison de la solidarité en présence de tous les hébergés de ce centre d'accueil. Autant de gestes forts qui seront consolidés par la distribution d'effets vestimentaires et de cadeaux aux «pensionnaires» de la cite de l'enfance filles de Sétif et tous ces enfants qui viennent de subir avec succès leur examen de fin de cycle d'études primaires, également récompensés pour cet acquis.

Bejaia

Allégresse



Les visites familiales ont dominé cet évènement religieux. Comme à l'accoutumée et tôt le matin, les cimetières de Sidi Ahmed, Ighil Ouazoug et Sidi Abderrahmane étaient bondés de familles venues se recueillir sur les tombes de leurs proches. Les mosquées ont accueilli les nombreux fidèles pour la prière de l'Aid. La solidarité était palpable à travers les dons des citoyens aux personnes nécessiteuses ; certains se sont acquittés de la «fatra « de l'Aid équivalente à 120 DA obligatoire pour chaque jeûneur. Dans les rues, les citoyens présentaient leurs vœux de l'Aid par des accolades. Les enfants vêtus de leurs plus beaux habits ont investi les rues et quartiers dans une ambiance très animée. Les visites familiales ont donné une grande dimension à cette fête religieuse, notamment les jeunes qui ont rendu visite à leurs parents et marquer tout leur attachement aux valeurs familiales. Certes, les moyens de transports disponibles ont facilité les déplacements de nombreuses familles. Les commerces étaient ouverts dès les premières heures de la journée, alors que les services de sécurité, police et gendarmerie, loin de leur famille, veillaient à la sécurité des citoyens, assurant entre temps une fluidité dans la circulation des automobilistes. Après avoir accompli la prière de l'Aid El Fitr, le wali, Toufik Mezehoud, a rendu visite aux enfants malades au niveau du CHU Khellil-Amrane et au centre d'accueil des enfants assistés, accompagné par le vice-président de l'APW, le chef de Sûreté de la wilaya et plusieurs autres responsables locaux.

Mascara

La joie des enfants

L'aïd el Fitr a été célébré vendredi à l'instar de toutes les régions du pays dans un climat de recueillement et de ferveur à travers toutes les localités de la wilaya de Mascara. Ils étaient des milliers, ces fidèles musulmans, à prendre d'assaut les mosquées tôt le matin pour la prière de l'Aïd, prière qui marque la fin du mois de jeûne musulman. Ce fut d'intenses moments de prière à Dieu, le Père céleste, afin que la paix règne sur toute l'Algérie. Puis, place à la fête palpable dans un joli décor d’enfants habillés de leurs beaux vêtements en ce jour clément d'été.. Un décor de fête religieuse et sociale tant la dimension de ce mois de jeûne pour grand nombre de fidèles représente une récompense après l’épreuve d'abstinence et le sentiment du devoir accompli qui se lisait sur les visages. Beaucoup de citoyens rendaient visite à leurs familles, alors que d’autres sont allés se recueillir au cimetière qui ne désempli pas tout le long de cette première journée de l'Aid el fitr. Les places publiques sont prises d'assaut dès la matinée par les enfants qui s'adonnaient aux jeux préposés à cette occasion. Une satisfaction en matière de prestation de service à mettre en exergue : les transports urbains qui ont assuré la couverture des différentes lignes, mais également les boulangeries, les commerçants en alimentation générale ; pas de pénurie de pain et de lait comme l'année précédente en pareille période n’a été constaté.

