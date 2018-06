Solidarité : Prolonger l’élan tout au long de l’année

La présidente du Croissant-Rouge Algérien (CRA), Saïda Benhabiles a appelé, à Alger, à la nécessité de «prolonger l’élan de solidarité» populaire «positif» qui a marqué le mois sacré du ramadhan à toute l’année, afin de lutter contre la culture de solidarité circonstancielle et concrétiser, par la même, les nobles valeurs de fraternité et solidarité dont est imprégné la société algérienne. S’exprimant lors d’un iftar collectif qu’elle a partagé avec les familles des ressortissants syriens et palestiniens pensionnaires du centre de Sidi Fredj, Mme Benhabiles a indiqué qu’elle est très heureuse de l’élan de solidarité dont a fait preuve le peuple algérien durant le mois sacré du ramadhan, mais appelle à l’importance de prolonger cet élan de solidarité populaire à tous les jours de l’année afin de traduire les nobles valeurs de fraternité et de solidarité qui distingue notre société algérienne depuis la nuit des temps. Saluant les efforts déployés par l’Etat algérien concernant les opérations de solidarité, Me Benhabiles a indiqué que le «CRA appelle depuis 2014 à faire de la culture de solidarité un travail quotidien et à lutter contre la solidarité circonstancielle». La présidente du CRA a affirmé, par ailleurs, que l’objectif de cet iftar collectif était de «créer un climat familial, se rapprocher davantage des ressortissants des pays amis et frères, à l’image de la Palestine et de la Syrie, et de les faire sentir qu’ils sont dans leur pays, une culture qui n’est point étrangère aux us et coutumes du peuple algérien», relevant que c’est dans cette optique que le CRA avait organisé récemment un iftar collectif à Oran au profit des ressortissants des pays du Sahel. Pour ce qui de l’Aid El Fitr, Benhabiles a remis des sommes d’argent aux familles démunis pour l’achat des vêtements de l’Aid, et ce à travers l’ensemble du territoire national».

S’exprimant à cette occasion, le représentant de la communauté syrienne en Algérie, Salah Yezbek, s’est félicité des conditions de ses ressortissants en Algérie, assurant que l’iftar collectif initié par le CRA reflétait, comme à l’accoutumée, les valeurs authentiques et la solidarité du peuple algérien.