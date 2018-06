Ils se sont rendus à El-Biar et à Dély Ibrahim : Des ministres avec les enfants malades

À l’occasion de la fête de l’Aid El fitr, une délégation ministérielle a rendu visite vendredi matin aux enfants malades de l’hôpital Djilali Belkhenchir (Birtraria) à El Biar et les pensionnaires du centre des personnes sans abri à Dely Brahim (Alger).

Composée du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, de la ministre de Solidarité nationale, de la Famille et des Conditions de la femme, Ghania Eddalia, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, outre le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh et des élus locaux, la délégation a rendu visite aux enfants malades de l’hôpital et les pensionnaires du centre des sans abri, leur offrant des cadeaux en signe de solidarité en cette fête religieuse. En marge de la cérémonie qui a eu lieu au centre des sans-abri de Dély Brahim, M. Noureddine Bedoui a appelé le peuple algérien à profiter de cette occasion «pour favoriser les valeurs de la solidarité, de la paix et de la sérénité consacrées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika dans le but de relever tous les défis».

À cette occasion aussi, le ministre de l’Intérieur a salué «l’ensemble des corps sécuritaires qui veillent sur la protection des frontières et la sécurité du pays et à garantir la quiétude du citoyen à travers le territoire national, dont les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale et de la protection civile», mettant en avant «l’élan de solidarité» des citoyens ayant accompagné les différentes franges nécessiteuses durant le mois sacré et l’Aid El Fitr. Pour sa part, Mme Eddalia a précisé que cette visite «s’inscrit dans le cadre de l’action de solidarité initiée par le gouvernement», soulignant que «c’est un message fort illustrant la solidarité du gouvernement avec toutes les franges de la société». Elle a également appelé à «la consolidation des valeurs de la solidarité et de la cohésion sociale».

De son côté, M. Hasbellaoui a salué les efforts consentis par l’ensemble des membres du corps médical veillant sur les différentes structures de santé.

Un jour de pardon et de réconciliation

L’Aïd El-Fitr a été célébré dans l’allégresse et la générosité par une série d’actes de bienfaisance avec cette louable initiative de trois ministres qui ont tenu à se déplacer au chevet des enfants hospitalisés et auprès des personnes sans abris pour partager avec ces derniers la joie de l’Aïd. Il s’agit de M. Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la famille et des conditions de la famille et de M. Mokhtar Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière. Accompagnée du wali d’Alger, M.Abdelakder Zoukh, la délégation ministérielle a rendu visite aux enfants malades de l’hôpital Birtraria d’El-Biar avant de rejoindre le centre des personnes sans abris de Dely Ibrahim. Autre initiative du genre, des représentant du commissariat des Scoutes musulmans algériens de la wilaya d’Alger ont visité, de leur côté, les enfants malades du CHU Mustapha ainsi que les personnes âgées du Centre de Sidi Moussa. De telles initiatives de tendance à réconforter les personnes malades où en détresse témoignent de l’attachement aux valeurs de solidarité au sein de la société. Cela s’applique d’ailleurs en vertu de l’un des cinq piliers de l’Islam, zakat El-Fitr rappelé avec force dans toutes les mosquées lors de la prière de l’Aïd. A cette occasion, les imams ont non seulement mis l’accent sur l’importance de cette aumône mais ils ont également expliqué que le jour de l’Aïd est avant tout un jour de pardon, de solidarité de regroupement familial et de cohésion de la société suivant les percepts sacrés de notre religion.

L’Aïd n’a de sens en effet que dans cette prière profonde pour des lendemains meilleurs, que dans cette aspiration de cohabiter dans la paix et la réconciliation. Cette fête religieuse nous rappelle à tous l’importance de se ressourcer indéfiniment de cet espoir de vivre ensemble en paix, gage de l’épanouissement et de l’individu et du développement de la collectivité.

Karim Aoudia