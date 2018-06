MC Alger : Bourdim, « l’offrande » de Kaci Saïd

Il est certain que le directeur général du doyen des clubs algériens, Kamel Kaci Saïd, est en train de «s’affairer» comme jamais pour renforcer encore plus son club afin de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Comme Casoni a rempilé avec le club pour un autre bail, il est certain que le Corse veut de vrais renforts pour jouer sur plusieurs fronts, notamment la Ligue des champions d’Afrique qui reste un des principaux objectifs du club. Après avoir finalisé avec Haddouche, Benothmane, Morceli, il vient de le faire avec Bourdim en le faisant signer un contrat de quatre ans, très convoité d’ailleurs. Pour le moment on n’a pas parlé du montant global du contrat, mais seulement du salaire mensuel du joueur des plus intéressants. Finalement, Kaci Saïd a fini par mettre le paquet pour le convaincre, puisque les négociations, entre les deux parties, avaient commencé il y a déjà plusieurs semaines de cela. C’est une très bonne chose pour les Vert et Rouge, surtout qu’un arrière gauche émigré est aussi convoité et pourrait débarquer d’un moment à l’autre. Le MCA essaye de se dénicher des «doublures» dans chaque poste pratiquement pour être présent lors des grandes échéances qui attendent le club, notamment la Ligue des champions d’Afrique, mais aussi la Coupe arabe et les six millions de dollars qu’elle propose au vainqueur final. C’est très intéressant. On peut dire que le MCA ne veut pas rester en rade, surtout que de nos jours les «grosses pépites» ne courent plus les rues.

H. G.