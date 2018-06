Jeux méditerranéens, volleyball : « Les JM nous serviront de préparation pour les championnats d’Afrique 2019 »

Avec quelles sélections allez vous prendre part au Jeux Méditerranéens de Tarragone, qui auront lieu du 22 juin au 2 juillet 2018 ?

L'Algérie participe à cet événement important avec ses deux sélections. L'équipe masculine Séniors sera dirigée par un staff technique composé de Kaci, Bouhella et Mebarki. Le trio de techniciens réalise du bon travail, jusque là. Sous leur coupe la sélection à terminé quatrième au dernier championnat d'Afrique, avec une défaite au tiebreak contre la Tunisie en demi finale. Nous avons décidé de poursuivre le travail avec eux. Pour ce qui est des dames, nous participerons avec la sélection des U23. Comme vous le savez, nous avons décidé de procéder au rajeunissement de la sélection pour repartir sur de bonne base et former une équipe d'avenir qui soit compétitive.



Comment s'est effectuée la préparation en prévision des JM ?

En ce qui concerne les garçons, nous n'avons pas réalisé de préparation spécifique. Nous avons eu une saison longue vu le changement du système de compétition. Le championnat s'est terminé le 09 juin seulement, avec le dernier tournoi de la phase finale. Nous n'avons pas pu effectuer de stages durant la saison. Cela dit, nous nous sommes servis de la compétition nationale pour préparer ce tournoi, dans la mesure ou nos joueurs ont eu l'occasion de disputer beaucoup de match avec leurs clubs respectifs cette saison. L'unique regroupement que nous avons pu organiser s'effectue en se moment et se déroulera jusqu'au départ pour l'Espagne. Pour ce qui est de la sélection féminine, le staff technique composé de Moula et Sellah à pu réaliser cinq regroupements déjà, trois à Azzazga et deux à Bejaia. Un dernier stage précompétitif aura lieu à Azzazga et se poursuivra jusqu'au départ de la délégation pour Tarragone.



Comment jugez vous le tirage au sort pour nos deux sélections ?

Les garçons ont hérité de la France et de la Croatie. Inutile de vous présenter ces deux sélections au niveau mondial. Il sera difficile de rivaliser avec ces deux géants du volley-ball. Même chose pour les dames, elles évolueront dans le groupe de l'Egypte, du Portugal et de la Slovénie. Il faut savoir que le tournoi regroupe de grandes nations de la discipline, à l'image de la France, l'Italie, la Turquie ou même encore l'Egypte et la Tunisie. La compétition sera très relevée, sans doute.



Quelles seront vos objectifs pour cet événement de grande envergure ?

Sincèrement, nous n'avons pas d'objectif chiffré. Nous participons à ce tournoi pour surtout évaluer nos équipes et voir ou nous en sommes par rapport au niveau international. Notre but est de disputer le maximum de matchs pour permettre à nos athlètes de gagner en expérience et à nos équipes de gagner en maturité.

Cette compétition nous servira surtout de préparation au championnat d'Afrique des nations-2019, qui sera qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.



Dans quel pays aura lieu, justement, les prochains championnat d'Afrique ?

La décision sera prise lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de volley-ball, qui se tiendra avant la fin du mois courant. Il faut savoir que l'Algérie est candidate pour abriter cet événement.

Je pense que nous avons de fortes chances de nous voir attribuer l'organisation.

Entretien réalisé

par : Rédha Maouche