Aïd-el-Fitr : Série de mesures pour préserver la sécurité des citoyens

Des dispositions préventives seront prises par le Commandement de la Gendarmerie nationale à travers l’ensemble des wilayas du pays pour préserver la tranquillité des citoyens et garantir la continuité du service de sécurité 24h/24 durant les deux jours de l’Aïd el Fitr, indique un communiqué de ce corps de sécurité. «Dans le cadre de la poursuite de l’application du dispositif mis en place durant le mois sacré de Ramadhan pour la protection des personnes et des biens, le commandement de la Gendarmerie nationale a pris des dispositions préventives durant les deux jours de l’Aïd el Fitr, en adaptant ses dispositifs opérationnels au niveau de toutes les wilayas du pays dans l’objectif de préserver la sécurité et la tranquillité publiques», précise la même source. Un ensemble de dispositions sont à cet effet prises pour «assurer la sécurité des citoyens lors de leurs déplacements et leur présence dans les lieux publics, notamment dans les lieux de prière, les cimetières et les lieux de loisirs», note la même source, précisant que «toutes les unités de la Gendarmerie nationale, telles que les unités territoriales, la sécurité routière, les sections et unités d’intervention sont par conséquent mobilisées, afin d’assurer une disponibilité continue, une intervention rapide, une aide nécessaire et un service de proximité de qualité à l’ensemble des citoyens». Ce dispositif préventif «sera appliqué par toutes les unités et formations de la Gendarmerie nationale, réparties sur l’ensemble du territoire national». «La multiplication et le renforcement des patrouilles, des points de contrôle et de fouille, à l’entrée des villes, des routes express et de l’autoroute Est-Ouest, de même que tous les axes routiers, dont les lignes ferroviaires, sont ainsi prévus dans ce sens», souligne-t-on. Le dispositif mis en place «permettra aussi d’assurer la sécurité des trains, des stations de transport de voyageurs, ainsi que la fluidité de la circulation, particulièrement dense à la fin du mois sacré de Ramadhan, et marquée par un nombre élevé des voyageurs entre les wilayas», conclut la même source.