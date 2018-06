SNTF : circulation des grandes lignes : Aménagement du programme

La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a opéré un aménagement sur la circulation de ses trains de Grandes lignes afin de répondre à la demande de sa clientèle à l’occasion des festivités de Aïd El Fitr, souligne un communiqué de cette entreprise ferroviaire. Il faut dire que le programme qui a été arrêté, comme de coutume, en prévision de la fête de l’Aïd El Fitr, a été entamé mardi dernier pour s’étaler jusqu’à la veille de l’Aïd, avec un train supplémentaire dans les deux sens sur la ligne Alger-Oran et un renforcement dans la composition des trains de grandes lignes. La SNTF qui donne davantage de précisions à ce sujet, met en exergue que «pour la desserte Alger-Oran sur train ordinaire, les horaires de départ sont programmés respectivement à 08h00 (arrivée à 13h05) et à 12h30 (arrivée à 17h54) à partir de la gare Agha (Alger). Quant à la ligne Alger-Oran par train de type confort, les horaires de départ sont programmés respectivement à 10h (arrivée à 14h09) et à 15h (arrivée à 19h). Pour la ligne Oran-Agha sur train ordinaire, les horaires de départ sont programmés respectivement à 08h00 (arrivée à 13h04) et à 12h30 (arrivée à 18h00). Pour la desserte Oran-Agha sur train confort, les horaires de départ sont programmés respectivement à 10h00 (arrivée à 14h07) et à 15h (arrivée à 19h). Concernant la ligne Alger-Constantine, disponible seulement sur train confort, le départ est programmé à 7h25 (arrivée à 14h30), tandis que pour la ligne Constantine-Alger, également sur train confort, le départ est fixé à 6h40 (arrivée à 13h15). Par ailleurs, le départ de la desserte Alger-Annaba, sur train de nuit (couchettes et places assises) est programmé à 21h30 (arrivée à 7h28), tandis que le départ de la ligne Annaba-Alger est également prévu à 21h30 (arrivée à 7h37). Pour la desserte Oran-Bechar (couchettes et places assises), le départ est fixé à 23h30 (arrivée à 8h46), alors que pour la ligne Bechar-Oran, le départ est aussi fixé à 23h (arrivée à 9h). S’agissant de la ligne Alger-Batna, sur train confort, le départ est prévu à 12h30 (arrivée à 19h09), tandis que pour la ligne Batna-Alger, également sur train confort, le départ est fixé à 12h15 (arrivée à 06h00)».

Soraya Guemmouri