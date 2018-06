A l’occasion de la fête nationale du Royaume-Uni : Le président Bouteflika félicite la Reine Elizabeth II

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Elizabeth II, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Royaume, lui réitérant son «profond attachement» à la consolidation des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. «Il me plaît, au moment où le Royaume-Uni célèbre sa fête nationale, d'adresser à Votre Majesté, au nom du gouvernement et du peuple algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos vœux les plus chaleureux de santé et de bien-être pour vous-même, et de prospérité pour le peuple britannique ami», a écrit le Chef de l'État dans son message. «Je saisis cette agréable opportunité pour vous réitérer mon profond attachement à la consolidation des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays», a ajouté le Président Bouteflika.