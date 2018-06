Ali Amrane envoûte le public bouiri

Le chanteur d’expression kabyle, Ali Amrane, a subjugué mardi soir un large public bouiri lors d’un concert mémorable organisé à la maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira dans le cadre des animations nocturnes de Ramadhan. Ce n’est que vers 23h15 que le chanteur a fait son apparition sur scène sous un tonnerre d’applaudissements et les youyous des familles venues notamment de Bouira, Tizi Ouzou et Bejaia pour admirer le spectacle artistique de Amrane à travers une série de ses fameuses chansons comme «Yir Eddounith». «Je suis très content de vous retrouver mes amis, mes fans, merci d’être venus, je vous souhaite une belle soirée», a dit Ali Amrane en montant sur scène. Dès le coup d’envoi de la soirée, le chanteur a mis le feu sur la scène en interprétant l’une de ses belles chansons «A Houria», ainsi que le tube connu sous le titre «A Thouzyint (la belle)», créant une ambiance festive dans la grande salle des spectacles de la maison de la culture Ali-Zaâmoum. Dans une parfaite harmonie musicale, après plusieurs heures de préparation de son équipe artistique, Ali Amrane a réussi à dominer son public nombreux lors de cette soirée des plus magistrales. Via sa belle chanson d’amour «Athouzyint», et bien d’autres merveilleusement interprétées, Ali Amrane a bercé le public près d’une heure durant. La force de sa musique sentimentale et l’effet de sa guitare électrique ainsi que de ses paroles ont créé aussi des scènes d’émotion chez les familles présentes au concert.