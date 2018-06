Circoncision d’enfants de fonctionnaires de police à Sétif : forte émotion

C’est dans une ambiance conviviale emprunte par ces vertus de la solidarité et de la fraternité, qui a toujours marqué l’action au sein de cette corporation, que les œuvres sociales de la police de Sétif à l’occasion de la nuit du destin, ont procédé à la circoncision de 27 enfants issus de familles de fonctionnaires de police relevant de la sureté de la wilaya de Sétif.

Cette cérémonie, qui s’est tenue en présence du contrôleur de police, Akhrib Mohamed, Chef de la sureté de la wilaya, qui a tenu à partager ces moments de joie avec toutes ces familles et leurs enfants et qui s’est déroulée, comme par la tradition, dans un climat de fête, s’intègre de plain pied dans la dynamique de prise en charge multiformes impulsée en matière d’œuvres sociales par le haut commandant de la sureté nationale et qui a permis pour l’occasion de répondre aux vœux de tous ces fonctionnaires, retraités et ayants droits relevant de cette institution.

Dans un décor où l’émotion de toutes ces familles a atteint son paroxysme, les bambins ne cachaient pas leurs larmes entre les mains d’un staff médical et paramédical visiblement avisé et surtout y mettant sa compétence au détail près, cette belle ambiance était d’autant plus animée par tous ces présents et ces vibrants youyous des mamans visiblement heureuses qui fusaient pour fêter l’événement.

Ces enfants, faut-il également le souligner, ont subi au préalable des analyses médicales nécessaires à l’effet d’éviter des accidents ou complications dans une action assurée par un staff médical relevant du service de wilaya de la santé et de l’action sociale et des sports de la sûreté de la wilaya de Sétif qui témoigne par la même de la juste dimension de la prise en charge sociale et professionnelle mise en œuvre par la direction générale de la sureté nationale à l’endroit de leurs fonctionnaires et leurs familles ainsi qu’aux retraités et ayants droits.

Farouk Zoghbi