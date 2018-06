Encouragement à l’exportation : accompagnement des investisseurs et opérateurs

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a insisté, mardi dernier à Sidi Bel-Abbès, sur la nécessité d’accompagner les investisseurs et opérateurs économiques et les encourager à exporter pour diversifier les revenus de l’économie nationale et contribuer au développement durable. M. Djellab a indiqué, lors d'un point de presse en marge de sa visite dans la wilaya, que son département travaille de concert avec les représentants de secteurs ministériels et d’autres instances pour le développement de l’exportation dans le secteur agricole et ce, en application des instructions et recommandations qui entrent dans le cadre de la stratégie nationale Export 2019-2023, adoptée par le ministère dans le cadre du plan d'action pour l’accompagnement des exportateurs dans la filière agricole et réduire les difficultés pour aller vers la transformation et l’exportation. Le ministre a annoncé l’installation d’une équipe de travail au niveau du ministère du Commerce qui œuvre à accompagner différents acteurs et partenaires pour la réalisation du développement durable, soulignant qu’il sera procédé, le 2 juillet prochain, à la mise en place d’un atelier de travail avec différents investisseurs et opérateurs économiques ayant une expérience dans le domaine de l’exportation, pour étudier les modalités et mécanismes susceptibles de stimuler les exportations dans le domaine agricole, en application des instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qu’il a adressées aux participants lors des assises nationales sur l’agriculture le 23 avril dernier. Lors de sa visite des exploitations agricoles dans la daïra de Sidi Ali Benyoub, le ministre a expliqué que la wilaya de Sidi Bel-Abbès dispose d’un "grand potentiel" agricole et que les produits agricoles ont connu un "bond quantitatif et qualitatif" durant les dernières années, permettant au produit national de s’imposer sur les marchés internationaux. Saïd Djellab a insisté, au passage, sur la coordination entre les différentes instances et les opérateurs économiques, l’accompagnement de tous les projets et l'encouragement des initiatives locales visant à assurer un développement durable pour l’exportation des produits agricoles et informer les exportateurs sur les exigences des marchés mondiaux selon les standards internationaux. Au sujet de la proposition contenue dans la loi de finances complémentaire de l’année 2018, qui concerne la création d'une taxe provisoire imposable aux produits importés avec un taux variant entre 30 et 200%, le ministre a expliqué que cette proposition vise essentiellement la protection du produit national et, partant, du marché national au profit des entreprises locales leur permettant de glaner des parts sur le marché national. Le ministre a évoqué aussi la mise en application de mesures permettant de rééquilibrer la balance commerciale à court terme et relancer le produit national, assurant que son département s’appuie sur deux éléments déterminants pour la protection de la production nationale dans le cadre de l’import substitution et de la diversification de l’économie. A une question sur les causes du refoulement de produits agricoles exportés récemment vers le Canada et la Russie, le ministre a expliqué que cette opération de commerce extérieure "n’est pas liée à des conditions phytosanitaires", faisant observer que le ministère du Commerce "veille au suivi des opérations de commerce extérieur des produits agricole et à ce que ces produits puissent répondre aux normes phytosanitaires internationales exigées par le pays importateur, et ce pour protéger l’image du produit national à l’étranger." Saïd Djellab a souligné qu’il sera procédé à l’ouverture du dossier portant sur l’organisation du marché et la distribution après Aïd El Fitr, annonçant la mise en place d'un groupe de travail avec l’ouverture d’un large dialogue avec les producteurs et les associations dans ce sens durant le mois de septembre prochain. Le ministre du Commerce s’est rendu dans la zone industrielle du chef-lieu de wilaya de Sidi Bel-Abbès où il a visité l’entreprise Chiali spécialisée dans la production de tuyauterie et de matériels hydrauliques. A l’entreprise Khanthar qui produit des accessoires de véhicules, il a écouté les préoccupations d'investisseurs ayant trait à la commercialisation, l’exportation et obstacles auxquels ils sont confrontés. A Sidi Lahcène, le ministre a visité le moulin Azzouz pour la production de diverses denrées alimentaires, avant de clôturer sa visite dans la daïra de Sidi Ali Benyoub où il a visité deux exploitations agricoles modèles de production de fruits qui utilisent des techniques d’irrigation avancées.