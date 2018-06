Non-salariés de la CASNOS : Régularisation avant le 30 juin

«Les travailleurs non salariés sont appelés à régulariser leur situation vis-à-vis de la CASNOS avant la fin du mois de juin», c’est ce qu’a affirmé le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), Acheuk Youcef Chawki, lors de son passage, mardi, à l’émission de la Radio Chaine III, l’Invité de la rédaction. Cette déclaration est en réalité un dernier appel à tous ceux qui tergiversent et ne veulent pas s’acquitter de leurs cotisations.

L’invité du jour a averti les personnes concernées que la date annoncée est une date limite, «au-delà de cette date ils pourront toujours cotiser mais il y aura des pénalités, il aura, bien sûr, des facilités, mais ce délai est de rigueur». Il précisera cependant que les agriculteurs ne sont pas touchés par cette date, leur délai est fixé au 30 septembre prochain.

M. Acheuk a souligné que ses services sont ouverts après l’Aid El Fitr du samedi au jeudi». «Toute cotisation qui ne rentre pas est une cotisation perdue» espérant atteindre, cette année, «entre 80 milliards et 82 milliards de dinars» et «si on peut faire mieux tant mieux», a-t-il. «Nous avons doublé le nombre de cotisants, mais cela reste insuffisant», regrettera-a-il.

Il constate que la majorité, soit plus de 80 %, des adhérents à la CASNOS cotisent à un seuil minimum. «Il est inadmissible de tolérer un nombre aussi important de cotisants qui s’acquittent à ce seuil», a t-il précisé.

La Casnos qui compte 243 agences et antennes se porte bien et affiche «une bonne santé financière, elle est appelée à s’améliorer davantage, et a même épongé ses dettes qui s’élevaient à 34 milliards de dinars». Cependant, pour assurer la «pérennité de ce système solidaire et par répartition», il est nécessaire d’apporter plus de performances.

Selon le premier responsable de la CASNOS, un des indicateurs sur lesquels la CASNOS se base reste l’encours, à savoir les travailleurs non-salariés qui payent leurs cotisations, qui a connu une évolution de plus de 66%, ce qui donne en chiffre de près de 900.000 cotisants de l’encours sur 1.702.038 affiliés actifs. «Nous espérons dépasser le million cent de cotisants et aller peut-être au-delà, mais notre objectif principal et d’atteindre le chiffre de 3 millions et nous en sommes loin», a-t-il ajouté.

Au jour d’aujourd’hui, il a été enregistré «prés d’un million de cas qui ne sont pas affiliés et deux millions qui ne cotisent pas, ce qui est excessif tandis que par le passé ils étaient plus de 2,5 millions «, « la difficulté en fait est d’imprégner cette culture de cotisation à la sécurité sociale au non salariés «, expliquera le patron de la CASNOS.

Entre autres, M. Youcef Chawki Acheuk s’est réjoui du rapport démographique cotisants/retraités, actuellement de 4,14, soit proche des normes internationales qui sont de 5. «Il est prévu un ratio de l’ordre de 6 cotisants pour un retraité à l’horizon 2025», a-t-il expliqué. Et d’ajouter que 75% des cotisants ont moins de 50 ans alors que la tranche d’âge prédominante des cotisants et entre 35 et 40 ans.

Mohamed Mendaci