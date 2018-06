Grande mosquée d’Alger : L’importance de l’aspect artistique

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a mis l'accent, lors d'une visite d'inspection qu'il a effectuée mardi soir à la grande mosquée d'Alger, sur l'importance de l'aspect artistique en matière de décor intérieur et d'aménagement extérieur de la mosquée.

Lors de sa visite au chantier du projet en compagnie du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh pour s'enquérir de l'avancement des travaux, M. Temmar a précisé que le design intérieur et extérieur de la mosquée devrait refléter le cachet algérien authentique et le style islamique. A ce propos, le ministre a instruit les responsables du projet de conclure des contrats avec des artistes en céramique et en décor et de leur réunir toutes les conditions favorables. Accompagnés d'une délégation, les deux ministres ont écouté les préoccupations des artistes designers, affirmant l'impératif de réunir toutes les conditions leur permettant de réaliser des £uvres à la hauteur de Djemaa El Djazair. Le secteur de la Culture prendra part également dans cette opération en désignant un artiste spécialisé à la tête de l'équipe chargée du décor et de calligraphie. Quatre artistes travaillent sur la calligraphie de 17 tableaux en céramique à la salle d'honneur, en sus d'une autre équipe de plâtriers chargée du décor des couloirs, des plafonds et des murs. Cette visite nocturne s'inscrit dans le cadre du suivi du taux d'avancement des travaux et d'encourager les ouvriers à poursuivre leurs efforts afin de respecter le calendrier fixé par le secteur, estime M. Temmar. Elle permet également le contrôle de la qualité de l'éclairage artistique et en laser, ajoute-t-il. «C'est un projet grandiose initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika dont la réalisation devrait maintenir la même cadence afin de le réceptionner dans les délais fixés», a-t-il poursuivi, insistant sur l'importance de l'étroite coordination entre les responsables du projet afin de lever tous les obstacles entravant l'avancement du projet. Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a précisé que l'aspect artistique enrichira davantage cette œuvre architecturale religieuse, culturelle et scientifique, mettant en avant la contribution des artistes algériens en matière de mosaïque et de calligraphie. L'Algérie est l'une des écoles de référence en la matière, a-t-il avancé, ajoutant «nous avons rencontré plusieurs artistes ayant une expérience avérée dans ce domaine qui ont présenté des conceptions importantes à même de rajouter une touche spéciale à la réalisation de la mosquée». De son côté, le wali d'Alger a fait savoir qu'un bureau d'étude avait été chargé de l'élaboration d'une étude sur la coordination des travaux de décoration intérieure avec la façade donnant sur la promenade des Sablettes et l'aménagement de Oued El Harrach.