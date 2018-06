Mme Faraoun à Tizi Ouzou : Réouverture de 29 bureaux de poste

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, a effectué mardi une visite de travail à Tizi Ouzou, durant laquelle elle a inauguré et inspecté plusieurs projets et infrastructures.

Accompagnée du wali et des membres de l’exécutif de l’APW, la ministre a procédé à la réouverture de quatre bureaux de poste qui étaient fermés pour des raisons sécuritaires à Tizra Aïssa (Aït Yahia Moussa), Tala Amara (Tizi-Tached), Tamaasit (Aghribs) et Timizar Loghbar (Tizi-Ouzou). «Cette opération de réouverture de ces bureaux de poste est là une preuve du retour de la paix et de la stabilité dans notre pays, grâce à la politique de réconciliation nationale mise en œuvre par le Président Abdelaziz Bouteflika», a-t-elle tenu à préciser. Concernant le secteur des télécommunications, le représentante du gouvernement a procédé, à partir de la cité 1.064-Logements, sise au pôle d’excellence Oued Falli, commune de Tizi Ouzou, au lancement de l’opération de la fibre optique au domicile (FTTH) dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Cette nouvelle technologie, «durable et sécurisée», permettra une connexion internet de haut débit pouvant atteindre 100 mégabits ma seconde pour les particuliers et prés de 1 gigabit/ seconde pour les professionnels, entre autres avantages. Au village Akaoudj, commune Aït Aïssa Mimoune, la ministre a fait savoir que la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié de 78 stations de 4GLTE, ce qui a permis de hisser sa couverture en télécommunications à pas moins de 94%.

Durant cette visite, la ministre a eu également à inauguré l’agence commerciale d’Algérie Télécom au niveau du centre de la ville des Genêts qui a subi des travaux de réhabilitation afin d’améliorer les conditions d’accueil de ses usagers. La ministre a fait état d’un projet de dotation de l’ensemble de ces bureaux de postes d’un système de vidéosurveillance.

Interrogée sur le déploiement des terminaux de payement électronique (TPE), la ministre Faraoun a fait savoir que l’entreprise publique ENIE est à pied d’œuvre pour la fabrication de ce matériel, pour couvrir la totalité des commerçants inscrits au fichier national des détenteurs de registres du commerce. «Nous avons préféré confier la fabrication de ces TPE à une entreprise publique, dans le but d’encourager la production nationale et de réduire la facture de l’importation», a-t-elle précisé. Elle a invité les citoyens à ne pas trop croire tout ce que se dit sur la lenteur de la connexion internet en Algérie, qualifiant le dernier rapport classant l’Algérie 134 sur 135 pays en matière de vitesse de connexion de «bidon».

Bel. Adrar