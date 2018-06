Adhérents de l’UGTA : Remise de 30% dans les hôtels

Les travailleurs adhérents de l’Union générale des Travailleurs algériens (UGTA) auront désormais droit à des prix abordables et à de belles remises des établissements hôteliers publics et privés. Cette nouvelle action fera le bonheur de milliers de travailleurs à travers l’ensemble du territoire national et sera appliquée durant la saison estivale.

Pour bénéficier de ces avantages, deux conventions ont été signées mardi soir, entre le groupe public Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) et l’Union générale des Travailleurs algériens. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud et du Secrétaire général de l’Union des Travailleurs algériens (UGTA) Abdelmadjid Sidi Saïd.

La première convention, signée par le président du groupe public Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT), Lazhar Bounafaâ, le Secrétaire national chargé des relations générales à l’UGTA, Ahmed Guettiche et des secrétaires généraux de 32 Fédérations relevant de la Centrale syndicale, permettra à des milliers de travailleurs de bénéficier des prestations des établissements hôteliers publics et privés à des prix abordables.

La deuxième convention, signée par le président du groupe public HTT et le représentant de la Fédération nationale des hôteliers qui compte 1900 établissements hôteliers privés, permettra d’impliquer le secteur privé dans la nouvelle dynamique que connait le secteur du Tourisme à travers la promotion du tourisme local.

Lors de son intervention, le premier responsable du secteur du Tourisme a précisé que cette nouvelle action encouragera fortement «le tourisme local et faire connaitre aux citoyens les réalisations du secteur de Tourisme dans les différentes wilayas».

«C’est en multipliant les initiatives et en les transformant en actions sur le terrain qu’on peut véritablement donner un sens et une trajectoire lisible au tourisme que nous voulons pratiquer», a ajouté le ministre. M. Benmessaoud a indiqué que ces deux conventions seront opérationnelles «tout au long de l’année et pas seulement durant la saison estivale».

Par ailleurs, le ministre du Tourisme a qualifié la signature de ces deux conventions d’«évènement historique important», car permettant aux Algériens de passer leurs vacances dans les hôtels publics et privés «à des prix abordables» et avec des «remises de 20 à 30%».

M. Benmessaoud a annoncé que «durant les trois mois de l’été pas moins de 60 hôtels seront opérationnels au niveau des villes côtières. Ce qui permettra de renforcer la capacité d’accueil du parc national».

Une bonne nouvelle, selon le ministre du Tourisme qui n’a pas caché sa satisfaction quant «aux importants investissements» réalisés dans le domaine du tourisme dans les régions côtière, thermale, montagneuse et saharienne.

Par ailleurs, et aux fins de participer à l’édification du développement d’un tourisme de qualité notamment la relance de ce dernier au niveau local, le ministre du Tourisme a appelé la communauté algérienne à l’étranger d’y prendre part. Il saisira l’occasion, comme à chaque fois, pour appeler tous les acteurs à faire preuve de professionnalisme afin de «rehausser la qualité des services et à faire montre de professionnalisme en termes d’accueil des touristes ».

De son côté, M. Abdelmadjid Sidi Saïd a indiqué que l’UGTA œuvre continuellement à la promotion du tourisme national qui selon lui est «un devoir national» que les deux conventions viennent concrétiser. Ces mêmes conventions permettront de créer «un esprit de solidarité et de citoyenneté entre les travailleurs Algériens de différentes régions».

Ces deux conventions permettront, en outre, de créer «environs 5.000 postes de travail temporaires» et de «promouvoir» le potentiel touristique que recèle l’Algérie, a conclu le SG de la première force syndicale du pays.

Mohamed Mendaci