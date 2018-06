Actions de bénévolat et de solidarité de Ness El-Kheir : Plus DE 200 enfants circoncis

Louable initiative que celle organisée, mardi soir, par la Fondation Ness El-Kheir à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de restauration d’Ain Benian. En effet cette association à caractère social et humanitaire a programmé une opération de circoncision au profit de 200 garçons de familles démunies au niveau de la capitale et de 50 autres de chacune des quatre régions du pays.

«C’est une action qu’on a intitulée Leila Mabrouka. Elle est dédiée aux enfants démunis et à leur famille leur permettant une prise en charge totale de la circoncision (analyses médicales, circoncisons et vêtements traditionnels» a déclaré M. Tarik Zerrouki, président fondateur de la fondation Ness El Kheir.

Le qualifiant d’un «événement de cœur» M. Zerrouki a affirmé que ces actions sont un exemple concret de solidarité entre le citoyens, opérateurs économiques ainsi que les institutions de l’Etat, dont l’objectif premier est d’aider les citoyens les plus démunis. des actions qui, selon lui, vont contribuer à bâtir «une Algérie forte et solidaire».

Il a fait savoir également, que la fondation Ness El-Kheir poursuit pour la huitième année consécutive son action caritative durant le mois de Ramadhan, des actions humanitaires au profit des plus démunis de la population, à travers l’ouverture d’un restaurant pour la rupture du jeûne sous un grand chapiteau installé à la Place El-Kettani (Bab El- Oued), qui s’étend sur une superficie de 1.400 m2. Appelé «AjiTefter» (viens partager un Iftar), ce programme a connu un succès sans précèdent, puisqu’il accueille quotidiennement plus de 1.000 personnes par jour. «Ce restaurant a offert un méga Iftar pendant 26 jours consécutifs au profit des familles dans le besoin, des jeunes universitaires, des passagers, des visiteurs et accompagnateurs de malade, et ce, dans un climat familial et fraternel» a-t-il dit. M. Zerrouki, a par ailleurs, affirmé que les actions en faveur de la société civile se préparent tout au long de l’année, en coordination avec les différentes institutions publiques, wilayales et communales « le projet dans sa globalité vise à apporter de l’aide et surtout le soutien de la population démunie tout au long de l’année» a-t-il expliqué affirmant qu’une équipe de plus de 200 jeunes cadres de la fondation et bénévoles veillent au succès des opérations humanitaires .

Pour sa part, Mme Nechar Kenza, directrice des programmes de la fondation a souligné que le Ramadhan est une occasion pour le renouvellement de la mobilisation en faveur de l’action bénévole et caritative, grâce aux différents projets programmés chaque année. «Ces actions sont devenue une tradition annuelle, qui tendent à ancrer les valeurs de solidarité et d’entraide au sein de la société algérienne et à renforcer la citoyenneté», en apportant un soutien aux démunis» a-t-elle dit .

Evoquant le programme «Rana Hna 2018» elle dira que celui-ci englobe quatre actions phare, notamment le projet «Khir Rabi» qui concerne la distribution de 5.000 couffins d’aliments aux communes d’Alger en visant les quartiers les plus démunies sur la base d’un listing préparé avec l’aide des imams des mosquées. «La même action a été organisée simultanément dans quatre wilayas différentes» a précisé Mme Nechar. On apprend, également, qu’une campagne de distribution de vêtements neufs au profit des centaines d’enfants issus de familles démunies a débuté cette dernière semaine du mois. Enfin, Mme Nechar a émis le souhait de voir cette action caritative prendre plus d’élan dans les prochaines années.

Sarah A. Benali Cherif